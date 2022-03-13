Rusya’dan Batı’ya tehdit: Ukrayna’ya silah sevkiyatını vururuz

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Rus televizyonunda açıklamalar yapan Ryabkov, “Ukrayna’ya dıştan silah yardımı yapılmasının ne denli tehlikeli bir uğraş olduğunu Batılı ülkelere her fırsatta hatırlattık ancak onlar silah vermekten vazgeçmiyor. Özellikle ileride tüm dünyanın başına bela açacak, sivil havacılığı tehdit eden ‘Stinger’ füzelerine işaret ettik. Bizim uyarılarımızı dikkate almıyorlar. Gelinen durumda Ukrayna topraklarına silah sevkiyatı yapıldığını tespit ettiğimiz an bunlar bizim silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacak” açıklamasını yaptı.

Batı ile Rusya arasında bir ay önce yapılan güvenlik garantileri görüşmelerinin artık güncel bir tarafı kalmadığını da belirten Ryabkov, “Bizim Batı’dan istediğimiz güvenlik garantileri konusu mazi oldu. Şu an gündemimizde bulunmuyor. Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekât odaklı çalışmalarını yürütüyor. Başlatılan bu süreç birinci önceliğimizdir” dedi.