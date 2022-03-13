Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’dan Batı’ya tehdit: Ukrayna’ya silah sevkiyatını vururuz

#Sergey Ryabkov#Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı#Tehdit
Rusya’dan Batı’ya tehdit: Ukrayna’ya silah sevkiyatını vururuz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, başta ABD olmak üzere Batılı ülkelerin Ukrayna yönetimine silah sağlamakla büyük hata yaptıklarını ilan ederek, bu silah sevkiyatlarının tespit edildiğinde Rus kuvvetlerinin hedefi olacağını açıkladı.

Haberin Devamı

Rus televizyonunda açıklamalar yapan Ryabkov, “Ukrayna’ya dıştan silah yardımı yapılmasının ne denli tehlikeli bir uğraş olduğunu Batılı ülkelere her fırsatta hatırlattık ancak onlar silah vermekten vazgeçmiyor. Özellikle ileride tüm dünyanın başına bela açacak, sivil havacılığı tehdit eden ‘Stinger’ füzelerine işaret ettik. Bizim uyarılarımızı dikkate almıyorlar. Gelinen durumda Ukrayna topraklarına silah sevkiyatı yapıldığını tespit ettiğimiz an bunlar bizim silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi olacak” açıklamasını yaptı.

Batı ile Rusya arasında bir ay önce yapılan güvenlik garantileri görüşmelerinin artık güncel bir tarafı kalmadığını da belirten Ryabkov, “Bizim Batı’dan istediğimiz güvenlik garantileri konusu mazi oldu. Şu an gündemimizde bulunmuyor. Rusya, Ukrayna’da özel askeri harekât odaklı çalışmalarını yürütüyor. Başlatılan bu süreç birinci önceliğimizdir” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sergey Ryabkov#Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı#Tehdit

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak

Savaşın kaderi buna bağlı... Çin şimdi ne yapacak?

#Çin
‘Acıların Kadını’ Bergenin doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

‘Acıların Kadını’ Bergen'in doktoru anlattı: Bir an olsun yüzünde umutsuzluk görmedim

#Bergen
Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu

Herkesin konuştuğu ürkütücü araştırma! Covid-19 beyni küçültüyor... Peki hafif geçirenler de etkileniyor mu?

#Covid-19