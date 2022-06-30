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Rusya'dan Batı'ya net mesaj... Medvedev'den flaş 'savaş nedeni' uyarısı

#Rusya#Ukrayna Savaşı#Dünya
Rusyadan Batıya net mesaj... Medvedevden flaş savaş nedeni uyarısı

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitri Medvedev'den flaş açıklamalar geldi. Medvedev Batı'yı 'Casus Belli' (savaş nedeni) uyarısında bulundu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat'ta başlayan savaş Ukrayna'nın doğusunda son sürat devam ediyor.

NATO'nun iki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya'yı resmen birliğe davet etmesi ile Batı Rusya ilişkileri tarihinin en gergin dönemlerinden birini yaşıyor.

Başta ABD olmak üzere Batı'nın Ukrayna'ya silah yardımı sürerken Moskova aynı zamanda pek çok ülkenin yaptırımları ile boğuşuyor.

NATO zirvesinden çıkan kararların yankıları devam ederken Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev'den dünya gündemine birinci sıradan giriş yapan bir uyarı geldi.

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Medvedev, Moskova'ya yönelik yaptırımların 'Casus Belli' (savaş nedeni) olabileceği konusunda uyarı yaptı.

Al Jazeera'da yer alan habere göre, Medvedev açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

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'Belirli koşullar altında bu tür düşmanca adımların uluslararası bir saldırı eylemi ve hatta 'Casus Belli' olarak da nitelendirilebileceğini bir kez daha belirtmek isterim.'

Rusyadan Batıya net mesaj... Medvedevden flaş savaş nedeni uyarısı

Medvedev (sağda), Rusya Devlet Başkanı Putin ile...

3. DÜNYA SAVAŞI UYARISI YAPMIŞTI

Medvedev geçtiğimiz günlerde 'Bizim için Kırım Rusya'nın bir parçasıdır. Kırım'a yönelik bir tecavüz ülkemize karşı savaş ilanı demektir' ifadelerini kullanmıştı.

Moskova yönetiminin tepe isimlerinden olan Medvedev, 'Bu bir NATO üyesi ülke tarafından yapılırsa, tüm Kuzey Atlantik İttifakı'yla çatışma demek, bir Üçüncü Dünya Savaşı. Tam bir felaket' demişti.

'NÜKLEER BALTIK' UYARISI

Geçtiğimiz dönemde İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmaları durumunda Moskova'nın bu tehditlere karşı önlem alması gerekeceğini belirten Medvedev, Rusya’nın bölgeye İskender füzeleri, hipersonik silahlar ve nükleer bombalara ev sahipliği gemiler sevk edebileceğini ima etmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı;

'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğu bir durumda Baltık bölgesinin nükleerden arındırılmış statüsünden bahsetmek mümkün olmaz.'

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'MAHŞERİN ATLILARI YOLA ÇIKTI'

Medvedev, Ukrayna'nın Rusya'ya saldırmak için ABD tarafından sağlanan füzeleri kullanması halinde Moskova'nın batıdaki şehirlere saldıracağı konusunda da uyarılarda bulunmuştu.

'Mahşerin atlıları yola çıktı' diyen Medvedev Ukrayna'ya gönderilen füzelerin Rusya'yı hedef alması durumunda topyekûn saldırı tehdidinde bulunmuştu.

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ABD, Ukrayna'ya 700 milyon dolarlık silah yardımının parçası olarak gelişmiş füze sistemleri göndereceğini açıklamıştı.

RUS HEDEFLERİ MEZİLİ İÇİNDE

Ukrayna'ya gönderilecek silahlar arasında 4 adet M142 Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi (HIMARS) yer alıyor.

Bu füze sisteminin yaklaşık 70 kilometrelik menzile ve Rus hedeflerini vurma kapasitesine sahip olduğu belirtiliyor.

 

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#Rusya#Ukrayna Savaşı#Dünya

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