×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'dan Batı'ya gözdağı: 'Yars' balistik füzesi

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Batı#Yars Füze
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 15:12

Rus ordusu, nükleer saldırı kapasiteli kıtalararası balistik "Yars" füzesiyle tatbikat gerçekleştirdi. Volga bölgesinde yapılan tatbikat, Rusya'nın Batı'ya gözdağı olarak yorumlandı.

Haberin Devamı

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Volga Nehri bölgesinde "Yars" kıtalararası nükleer balistik füzesiyle tatbikat gerçekleştirildiği belirtildi. Füzelerin kamuflaj altında "muharebe devriye rotalarına" konuşlandırıldığı ifade edildi.

Füze birliğinin Yars füze rampalarının gizliliğini artırmak amacıyla ormanlık alana dağılma görevlerini yerine getirdiği aktarıldı. Birliklerin ayrıca sabotaj gruplarına karşı savunma tatbikatı yaptığı kaydedildi.

Paylaşılan görüntüde, nükleer füzelerin karla kaplı ormanda ilerlediği anlar yer aldı.

Rusya'nın hamlesi, Batı ile Ukrayna konusunda gerginliği devam ettiği dönemde "nükleer uyarı" ve "Batı'ya gözdağı" olarak yorumlandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Batı#Yars Füze

BAKMADAN GEÇME!