Rusya’dan Batı’ya gözdağı... ‘Nükleer silaha ilk basan biz olabiliriz’

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Önceki gece ve dün sabaha karşı Rusya tarafından Ukrayna topraklarına 91 füzeyle Şahid tipi kamikaze dron atıldı. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Nikolay Oleşçuk’a göre füze ve dronlar yüzde 90 oranında havada imha edildi.

* F-16 BAHANESİ: Kamikaze dronlar Ukrayna’daki sivil alt yapıyı hedef alırken, Rusların stratejik bombardıman uçakları ve karadan ateşledikleri ‘Kinjal’, ‘X-101’ seyir füzeleriyle ‘İskender-M’ balistik füzeleri Ukrayna topraklarında havalimanlarını hedef aldı. Rusların bu havalimanlarını Batı’nın verdiği F-16 uçaklarını imha etme bahanesiyle vurduğu iddia edildi.

* ZELENSKİ YARDIM İSTEDİ: Ukrayna lideri Zelenski’nin ABD ile temasa geçerek Rus topraklarını 300 km uzun menzilli füzelerle vurma izni istediği bildirildi. Ukrayna’nın elinde şu anda Batı yapımı uzun menzilli füze olarak “Storm Shadow” ile “ATACAMS” füzeleri bulunuyor.

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* NÜKLEER UYARI: Ukrayna’nın ABD’den izin istediği haberi duyulur duyulmaz Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’ın sahneye çıkarak “ABD olası bir nükleer savaşın sadece Avrupa kıtasıyla sınırlı kalacağı varsayımıyla hareket ediyor. Halbuki biz nükleer silah kullanma doktrinimizi gözden geçirmeye başladık bile. Belirli şartlarda, Rusya’nın varlığı tehdit edildiği koşulların oluşması durumunda düğmeye ilk basan taraf biz olabiliriz” demesi dikkat çekti.