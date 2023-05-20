Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Rusya’dan Batı'nın F-16 hamlesine tepki: “Büyük risk alırlar”

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#F16
Rusya’dan Batının F-16 hamlesine tepki: “Büyük risk alırlar”
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 17:34

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko, ABD ve Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını belirtti.

Haberin Devamı

Rusya, ABD’nin F16'lar dahil dördüncü nesil savaş uçakları konusunda Ukraynalı pilotları eğitmek için yürütülen ortak çabayı destekleyeceği yönündeki kararına tepki gösterdi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Gruşko Rus medyasına yaptığı açıklamada, Batılı ülkelerin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı tedarik etmeleri durumunda çok büyük risk almış olacaklarını işaret etti. Gruşko, “Batılı ülkelerin hala gerilimi arttıracak senaryolara bağlı kaldıklarını görüyoruz. Bu, kendileri açısından çok büyük riskler taşıyor. Bunu her zaman planlarımızda göz önünde bulunduracağız. Hedeflerimize ulaşmak için gerekli tüm araçlara sahibiz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden Japonya’nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesinde Ukraynalı pilotların F-16 savaş uçaklarını kullanmaları için eğitilmesine yönelik yürütülen uluslararası çabaları destekleyeceğini söylemişti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan ise, “Eğitim ilerledikçe uçakların ne zaman, kim tarafından ve kaç tane teslim edileceğini belirlemek için müttefiklerimizle birlikte çalışacağız” demişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Ukrayna#F16

BAKMADAN GEÇME!

1973te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü

1973'te işlenen cinayetler bir diziyle yeniden gündemde... Polis ve bilim insanları o güne kadar yapılmayanı yaptı, gizem 30 yıl sonra çözüldü!

#Birleşik Krallık
Umumi tuvaletler mikrop saçıyor Peki gerçekten ne kadar tehlikeli Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

Umumi tuvaletler mikrop saçıyor! Peki gerçekten ne kadar tehlikeli? Cevap: Sandığınızdan çok daha fazla…

#Umumi Tuvaletler
İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

İngiltere onu hasta çocuklar için yaptığı çalışmalarla tanımıştı... Karanlık gerçek ölümünün ardından ortaya çıktı

#İngiltere