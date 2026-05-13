Rusya'dan başarılı deneme! Putin duyurdu: Dünyanın en güçlüsü

Haberin Devamı

Rusya, nükleer kapasiteli kıtalararası balistik füze Sarmat’ı yeniden test etti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Dünyanın en güçlü füze sistemi” dediği Sarmat’ın mevcut ve gelecekteki tüm füze savunma sistemlerini aşabileceğini savundu.

KREMLİN DUYURDU: SARMAT BAŞARIYLA FIRLATILDI

Kremlin Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya Stratejik Füze Kuvvetleri Başkomutanı Sergey Karakayev, Devlet Başkanı Vladimir Putin’e çevrim içi görüşmede Sarmat füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi.

Karakayev, “Bugün sıvı yakıtlı balistik Sarmat füzesi fırlatıldı. Bu başarılı şekilde gerçekleşti. Test sonuçları, füzenin doğru şekilde tasarlandığını doğruladı” dedi.

Haberin Devamı

Rus devlet televizyonu da test görüntülerini yayımladı.

PUTİN: DÜNYANIN EN GÜÇLÜ FÜZE SİSTEMİ

Başarılı testin ardından açıklama yapan Putin, Sarmat’ın yıl sonuna kadar muharebe görevine başlayacağını söyledi.

Putin, “Bu, dünyanın en güçlü füze sistemi. Füzedeki başlık, Batılı füzelerden dört kat daha güçlü” ifadelerini kullandı.

Rus lider ayrıca füzenin yalnızca balistik değil, yörünge altı uzay uçuşu da yapabildiğini belirterek, “35 bin kilometreden fazla menzile sahip. Mevcut ve gelecekte geliştirilecek füze savunma sistemlerinin üstesinden gelebiliyor” dedi.

BATI’DAKİ ADI: ŞEYTAN II

Batı’da “Şeytan II” olarak adlandırılan Sarmat füzesinin, Sovyet döneminden kalan Voyevoda sistemlerinin yerini alması planlanıyor.

2011 yılında geliştirilmeye başlanan Sarmat’ın daha önce yalnızca bir başarılı test gerçekleştirdiği, 2024 yılındaki denemelerden birinde ise büyük bir patlama yaşandığı iddia edilmişti.

Rusya, yeni sistemin daha yüksek hassasiyet ve daha güçlü savaş başlığı kapasitesine sahip olduğunu savunmuştu.

Haberin Devamı

“OREŞNİK NÜKLEER BAŞLIK TAŞIYABİLİR”

Putin açıklamasında yalnızca Sarmat’a değil, Rusya’nın diğer stratejik silah programlarına da değindi.

Avangard ve Kinjal hipersonik füze sistemlerinin aktif görevde olduğunu belirten Putin, “Kinjal’ın özel askeri operasyon sırasında kullanıldığını” söyledi.

Rus lider, 2025’te envantere giren hipersonik orta menzilli balistik füze Oreşnik için ise “Bu füze de nükleer başlıklarla donatılabilir” ifadelerini kullandı.

ABD-RUSYA NÜKLEER GERİLİMİ YENİDEN TIRMANIYOR

Sarmat testi, ABD ile Rusya arasında stratejik nükleer silahları sınırlayan Yeni START anlaşmasının sona ermesinin ardından gerçekleşti.

Şubat ayında süresi dolan anlaşmayla birlikte Washington ve Moskova, yarım yüzyıldan fazla bir sürenin ardından ilk kez herhangi bir resmi nükleer sınırlama olmadan karşı karşıya kaldı.

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, Çin’in de dahil olacağı yeni bir nükleer anlaşma çağrısı yaparken, Pekin yönetimi bu öneriyi reddetti.

PUTİN’DEN “FÜZE KALKANI” MESAJI

Putin, Rusya’nın yeni nesil silah programlarını ABD’nin füze savunma sistemlerine karşı geliştirdiğini söyledi.

Rus lider, “Yeni gerçeklik karşısında stratejik güvenliğimizi sağlamayı ve stratejik güç dengesini korumayı dikkate almak zorunda kaldık” dedi.

Rusya ayrıca Poseidon nükleer denizaltı insansız sistemi ve Burevestnik nükleer seyir füzesinin geliştirilmesinde de “son aşamaya” gelindiğini açıkladı.