Rusya’dan Azerbaycan’a Türk üssü tepkisi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in imzaladıkları Şuşa müttefiklik bildirisinin ardından Moskova’dan açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “NATO ittifakı üyesi Türkiye’nin Rusya sınırları yakınında askeri altyapı oluşturması bizim özel ilgi odağımızda bulunuyor. Bu yöndeki gelişmeler Rusya’nın güvenliği ve çıkarları için adım atmasını gerektirecektir” dedi.

TEMAS HALİNDEYİZ

İki ülkenin bölgedeki işbirliğinin özellikle İkinci Karabağ savaşı sonrasında sürdüğüne işaret eden Peskov, “Güney Kafkaslar bölgesini barış ve istikrara kavuşturmak için Türkiye ile birlikte çalışmalar yürütüyoruz (ortak gözlem merkezi kastediliyor). Moskova, bölgeyle ilgili Ankara, Bakü ve Erivan ile sürekli temas halinde. Bize göre burada atılacak tüm adımlar istikrarın sağlanmasına hizmet etmeli. Bölgede altyapı, lojistik kısaca tüm hayatın rayına oturtulmasına hizmet etmeli. Gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmak gerek” ifadesini ekledi.

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