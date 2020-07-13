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Hürriyet
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Dünya
AA
Haber Giriş: 13.07.2020 - 11:31,Son Güncelleme:

Rusya'dan Ayasofya açıklaması

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Rusya Dışişleri Bakanlığı: "Ayasofya kararı Türkiye'nin iç işleridir" açıklaması yaptı.

Rusya'dan Ayasofya'nın ibadete açılmasıyla ilgili önemli bir açıklama geldi. 

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını "Türkiye'nin kendi iç işleri" olduğunu belirterek, buna ne Rusya'nın ne de başka devletlerin karışmaması gerektiğini söyledi.

Verşinin, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararını değerlendirdi.

Ayasofya meselesinin dünyada geniş yankı uyandırdığını anımsatan Verşinin, "Bunun Türkiye’nin iç işleri olduğundan hareket ediyoruz. Doğal olarak buna ne bizim ne de başkasının karışmaması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Verşinin, Ayasofya'nın küresel kültür ve medeniyet açısından önemli olduğuna dikkati çekti.

Danıştay, 10 Temmuz Cuma günü aldığı tarihi kararla, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmiş, ardından Cumhurbaşkanlığı kararıyla Ayasofya Cami, Diyanet İşleri Başkanlığına devredilmişti.

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