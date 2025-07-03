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Rusya'dan askerlik şubesine saldırı: 2 ölü, 11 yaralı

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#Rusya#Ukrayna#Askerlik Şubesi
Rusyadan askerlik şubesine saldırı: 2 ölü, 11 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2025 12:56

Rusya’nın Ukrayna’nın Poltava şehrindeki bir asker alım ofisine insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

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Rusya’nın Ukrayna’nın Poltava şehrine insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenledi. Poltova Valisi Vladimir Kohut ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda, şehirdeki bir asker alım ofisinin ve yakınındaki sivil yerleşim yerinin isabet aldığı bildirilirken, olay yerinde yangın çıktığı ve saldırıda 2 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Kohut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’nın saldırısı sonucunda olay yerinde yangın çıktı, sivil altyapı hasar gördü. Olay yerine acil müdahale karargahı konuşlandırıldı. Gerekli tüm hizmetler çalışmalarını sürdürüyor. Tekrar uyarıda bulunuyorum, hava saldırısı sırasında sığınaklarınızda kalın" ifadelerini kullandı.

Poltava Başkan Yardımcısı Kateryna Yamshchykova ise bütün ilgili birimlerin olay yerine sevk edildiğini bildirdi ve halkı, resmi açıklamalar yapılana kadar saldırıya ilişkin yazı, fotoğraf ve görüntü paylaşımlarında bulunmama konusunda uyardı.

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#Rusya#Ukrayna#Askerlik Şubesi

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