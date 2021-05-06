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Dünya
AA
Haber Giriş: 06.05.2021 - 17:41 | Son Güncelleme:

Rusya'dan aşı atağı! 'Light' aşılarını da tescillediler

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Rusya'dan aşı atağı! 'Light' aşılarını da tescillediler

Dünyada tescillenen ilk kovid-19 aşısı olan Sputnik V'yi üreten Rusya'dan aşı hamleleri gelmeye devam ediyor. Ülkenin dördüncü aşısı da tescillendi. Rusların bu seferki aşıları 'light' olacak.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik ülkede geliştirilen dördüncü aşının da tescillendiğini açıkladı.

RDIF'ten yapılan açıklamada, tek doz şeklinde kullanılacak ve "Sputnik Light" adı verilen aşının tescillendiği bildirildi.

Rusya'daki Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen aşının, yüzde 79,4 etkinlik oranına sahip olduğu belirtilen açıklamada, aşının antikor sahibi olanlardaki koruma oranını da 40 kat artırdığı öne sürüldü.

Gamaleya Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen ilk Rus Kovid-19 aşısı "Sputnik V" Ağustos 2020'de, Vektör Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen "EpiVakKorona" adlı aşı Ekim 2020'de, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen "KoviVak" aşısı da 20 Şubat'ta tescil edilmişti.

Rusyadan aşı atağı Light aşılarını da tescillediler

PUTİN'DEN AŞILARDA PATENTİN KALDIRILMASINA DESTEK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının üretim kapasitesini artırmak için fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasını desteklediklerini söyledi.

Putin, yetkililer ile yaptığı toplantıda Kovid-19 aşılarının fikri mülkiyet hakkının kaldırılması konusu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Avrupa'daki bu fikrin Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ) acil durumlar için benzer hakların kaldırılmasına yönelik kurallarına uygun olduğunu vurgulayan Putin, "Pandemi de acil durum. Elbette Rusya modern koşullarda böyle bir yaklaşımı destekleyecektir." ifadesini kullandı.

Bu gibi durumlarda maksimum kar değil, insanların güvenliğini düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Putin, dünyadaki ülkelerin büyük çoğunluğunda aşıların kullanılmasıyla ancak güvenliğin sağlanabileceğini, toplum bağışıklığının da bu şekilde oluşabileceğini belirtti.

Putin, Rusya'nın aşı üretimi için teknolojisini diğer ülkelere aktaran tek ülke olduğunu ifade etti.

Rusyadan aşı atağı Light aşılarını da tescillediler

TURİZM ÜLKELERİNİN SALGIN DURUMUNA GÖRE UYGUN KARARLAR ALINACAK

Turizm sektörünün ekonomide önemli yer tuttuğu, ülkelerdeki salgın durumunu yakından takip ettiklerini ve buna göre kararlar alacaklarını dile getiren Putin, "Pek çok ülkede turizm alanı ekonomi için oldukça önemli. Böyle bir durum olağanüstü tehlikeli, özellikle de sezon başlarken. Fakat biz uzmanların yardımıyla bu ülkelerdeki gelişmekte olan durumu dikkatli şekilde takip edeceğiz ve turistlerimiz için uygun kararlar alacağız." dedi.​​​​​​​

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