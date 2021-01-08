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Dünya
Sputnik
Haber Giriş: 08.01.2021 - 23:05 | Son Güncelleme:

Rusya'dan aşı açıklaması! 'DSÖ'nün kararını bekliyoruz'

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Rusya'dan aşı açıklaması! 'DSÖ'nün kararını bekliyoruz'
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Rusya Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Sputnik V koronavirüs aşısıyla ilgili kararını bu yılın ilk yarısında vermesini beklediklerini belirtti.

Rusya Sağlık Bakanlığı’ndan Rossiyskaya Gazeta gazetesine yapılan açıklamada, “Dosya analizine ilişkin uzman istişareleri bu Ocak ayında yapılacak. 2021’in ilk yarısında DSÖ’nün kararını bekliyoruz” ifadesine yer verildi.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ve Sputnik V koronavirüs aşısını geliştiren Gamaleya Araştırma Enstitüsü, geçen Aralık ayında, aşının acil kullanımına onay vermesi için DSÖ’ye başvuruda bulunmuştu.

DSÖ daha önce, Pfizer ile BioNTech firmalarının ürettiği aşının acil kullanımına onay vermişti.

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