Son dakika: Rusya'dan ambargo tepkisi!

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Avrupa Birliği Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketini geçtiğimiz günlerde açıklamış ve Rusya’nın birlik ülkelerine olan petrol ihracatının yüzde 75’ine etki edecek şekilde petrol ithalatını yasakladığını duyurmuştu.

SBERBANK, SWIFT’TEN ÇIKARTILDI

AB Konseyi, aldığı kararla Rusya’nın en büyük bankalarından Sberbank’ın Swift ödeme sisteminden çıkartılması dahil Rus devletine ait 3 medya kuruluşuna da yayın yasağı getirdi.



Zirve’de kabul edilen ve AB’nin 6’ncı yaptırım paketini kapsayan anlaşma gereği, AB ülkelerine Rusya’dan Petrol ihracatı yasaklandı. AB Konsey Başkanı, bu yasağın Rus petrolünün yüzde 75’ine etki edeceğini ifade etti. Ancak boru hattı ile teslim edilen ham petrol için geçici bir istisna yapılacağı vurgulandı.

"EN BÜYÜK ZARARI AVRUPALI TÜKETİCİLER GÖRECEK"

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AB'nin kararına ilişkin konuşan Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak Avrupa Birliği petrol ürünlerinde büyük bir açık olabileceği uyarısında bulunarak, "Bu karardan en büyük zararı Avrupalı ​​tüketiciler görecek" dedi.