Rusya’dan alt seviye ‘Ayasofya’ mesajı

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, Türkiye’nin Ayasofya’nın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzüntü duyduklarını, ancak Ankara’nın UNESCO Dünya Mirası olan bu yapının korunması ve erişilebilirliği konusundaki tüm sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını söyledi.

‘ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ’

Rus Sputnik sitesinin haberine göre gazetecilere konuşan Gruşko, Ayasofya’nın ibadete açılması kararıyla ilgili, “Üzüntü duyuyoruz. Modern dünyada geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan, insanoğlunun dönüşümü üzerinde etkisi olan böylesi yapılar pek kalmadı. Bu yapılara karşı son derece dikkatli ve saygılı bir tutum sergilenmeli” dedi. Ayasofya’nın Türkiye topraklarında bulunduğunu ama “abartısız şekilde” herkesin ortak varlığı olduğunu ifade eden Gruşko, “Ayasofya, özellikle de tarihi, ruhani, dinler ve kültürler arası önemi nedeniyle 1985 yılında UNESCO Dünya Mirasları Listesi’ne girdi” dedi. Gruşko, Ayasofya ile ilgili bu çerçevedeki sorumlulukların tam anlamıyla yerine getirilmesini, yapının erişilebilirliği ve korunmasının sağlanmasını umduklarını ifade etti.