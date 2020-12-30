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Dünya
AA
Haber Giriş: 30.12.2020 - 02:36 | Son Güncelleme:

Rusya'dan Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı

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Rusya'dan Alman güvenlik yetkililerine ülkeye giriş yasağı
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’nin (AB) Rusya’ya yönelik aldığı yaptırım kararına karşılık bazı Alman güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının üst düzey yöneticilerine ülkeye giriş yasağı koyulduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin 2015 yılında Alman Federal Meclisine yapılan siber saldırıda Rus izinin olduğunu iddia ettiği hatırlatıldı.

AB’nin Rusya’ya karşı tek taraflı yeni bir yaptırım paketi için bu durumun bahane edildiği savunulan açıklamada, 22 Ekim 2020’de AB Konseyi’nin iki Rus vatandaşı ve bir Rus firması hakkında yaptırım kararı aldığını ifade edildi.

Açıklamada, AB'nin yaptırım kararına cevap olarak Moskova’nın Rusya topraklarına girmesi yasak olan Alman vatandaşlarının listesini genişletme kararı aldığı kaydedildi.

Diplomatik mütekabiliyet ilkesi gereği Rusya’nın Alman Savunma Bakanlığı sisteminin parçası olan güvenlik ve istihbarat teşkilatlarının bazı üst düzey yetkililerinin ülkeye giriş yasağı listesine dahil edildiği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırım listesine dahil olan yetkililerin isimlerine yer verilmedi.

Alman Federal Meclisi 2015 yılında çeşitli siber saldırılara maruz kalmış, kurumun bilişim altyapısı çökmüştü.

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