Rusya'dan akılalmaz iddia: Ukraynalılar kara büyü yapıyor!

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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 9. haftasını geride bırakırken bölgeden dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Rus Devlet Medyası bugün garip bir iddiada bulunarak Ukraynalıların 'kara büyü' yaptığını öne sürdü.

"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERLE BAĞLANTILI"

Ukrayna'nın Luhansk bölgesindeki Trekhizbenka köyünün eteklerinde yer alan, terk edilmiş Ukrayna askeri üssünün duvarında yer alan bir sembolü servis eden Rus haber ajansı RIA sembolün kanla çizildiğini ve doğaüstü güçlerle bağlantılı olduğunu iddia etti.



Rusya'nın karanlık güçlerin büyülü bir mührü olduğunu iddia ettiği sembol/Telegram

"ŞEYTANIN MÜHRÜ"

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Ukraynalı askerlerin kara büyü yaptığına dair ciddi işaretler olduğunu ifade eden ajans söz konusu sembolün 'şeytanın mührü' olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ukraynalıların silahlarını kutsamaya ve kanla işaretler yapmaya çalıştıkların gördük. İşaretler sayesinde cephaneliklerine fazla enerji yüklemeyi ve daha fazla hasara neden olmayı umuyorlar"



"DOĞAÜSTÜ GÜÇLERDEN KENDİLERİNE SİLAH GÖNDERMELERİNİ İSTİYORLAR"



Rus kültürbilimci ve filozof Ekaterina Dais siyah mürekkeple boyanmış sembolün 'karanlık güçlerin büyülü bir mührü' olduğunu iddia etti.

Dais, Ukraynalıların silahlarını güçlendirmek için ritüeller gerçekleştirdiklerini ve doğaüstü güçlerden kendilerine silah gönderilmesini istediklerini belirtti.

"BÜYÜLÜ BİR SEMBOL"

Sembolü inceleyen kültürbilimci, "Bu kesişen birçok çizgiden oluşan büyülü bir sembol. Ne anlama geldiğini kesin olarak söylemek zor. Kim çizdiyse elini kaldırmadan çizmiş. Sembolün altında yazan 'Zain' İbranice'de 'kılıç' anlamına geliyor." dedi.



Helikopter içinden şehri kutsayan Rus rahipler

PUTİN İÇİN DE 'OLAĞANÜSTÜ GÜÇLERDEN MEDET UMUYOR' DENMİŞTİ

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Geçtiğimiz günlerde Rus rahiplerin askeri bir helikoptere binerek Ukrayna'nın hedef aldığı Belgorod yakınlarındaki Stary Oskol ilçesini havadan kutsadığı görülmüştü.

Görüntülerin sosyal medyaya düşmesi ile videonun altına binlerce yorum yağmış ve 'Putin'in işi tanrıya kaldı', 'Putin mucize bekliyor' yorumlarına neden olmuştu.

Ukraynalılar ise Rus liderin olağanüstü güçlerden medet umduğunu belirtmişti.