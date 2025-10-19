Rusya’dan akıl karıştıran teklif: Trump-Putin tüneli inşa edelim

Haberin Devamı

WASHINGTON’da önceki gün yapılan ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenksi arasında zirveyi baltalamak için elinden geleni yapan Rusya lideri Vladimir Putin, ‘Budapeşte’te ikili zirve yapalım’ önerisinin ardından son olarak ABD’nin Alaska eyaletiyle Rusya’nın Çukotka bölgesi arasında deniz altından ‘Trump-Putin tüneli inşa edelim’ teklifiyle Trump’ın kafasını karıştırmaya çalıştı.

UKRAYNA’YA TOMAHAWK YOK

Putin, Trump’ı Ukrayna’ya uzun mezilli Tomahawk füzesi vermemesi konusunda ikna ederken Ukrayna lideri Zelenski, ABD’den eli boş döndü. Trump, görüşme sonrası yaptığı açıklamada “Ukrayna savaşını Tomahawk füzelerine baş vurmadan bitireceğimize inanıyorum. Aslında hem Ukrayna hem de Rusya cephede bulundukları yerde durma kararı alarak ikisi de zaferlerini ilan edebilir. Kimin haklı, kimin haksız olduğunu ise ileride tarihin değerlendirilmesine bırakılmalı” ifadesini kullandı. Zelenski de bu konuda kararın Başkan Trump’a ait olduğunu söyleyerek “Kendisi Putin ile yapacağı Budapeşte zirvesinden umutlu. Bizim bu durumda bir iki hafta beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey yok” demek zorunda kaldı.

TRUMP’A ÇILGIN ÖNERİ

Trump ile Zelenski Beyaz Saray’da tam görüşmeye başladıkları sırada Rusya tarafından ‘Bering Boğazı altından tünelle ABD ile Rusya’yı birbirine bağlayalım’ projesi ortaya atıldı. Putin’in Amerika’yla gizli temaslarını yürüten Dış Yatırımlar Fonu Başkanı Kiril Dmitriyev, “ABD’nin Alaska eyaletiyle Rusya’nın Çukotka bölgesinde yüz kilometre kadar genişliğe sahip Bering boğazı var. Boğazın altından tünel inşa ederek ülkelerimizi karadan birbirine bağlamış oluruz. Bu tünel 130 yıldan bu yana hep hayal ediliyor” diye açıklama yaptı. Alaska ile Kamçatka’yı bağlayacak tünelin fizibilitesini dahi yaptığını söyleyen Kiril Dmitriyev, “Tünelin maliyeti yaklaşık 64 milyar dolar. Ancak asrın tünel projesi Elon Musk’a verilirse ben onun bu işi 8 milyara bitireceğine inanıyorum” demesi de dikkat çekti.

Putin’in adamı Dmitriyev’in önerisini Zelenski ile görüştüğü sırada duyan Trump soru üzerine öneriyi ‘ilginç’ bulduğunu söyledi. Bunu Zelenski’ye soran Trump, “İyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum” yanıtını aldı.

BERİNG Boğazı en dar noktasında 82 km genişliğinde. Rusya’nın Çukotka bölgesiyle Alaska’yı ayırıyor. Tünel inşa edilse bile en yakın karayolu bin km ötede. Nüfusun neredeyse yok denecek kadar az olduğu bölgede geyik ve ayı gibi vahşi yaşam söz konusu. Kışları eksi 40-60 derecelerde donan bu bölgelerde yazları 30-40 derece sıcaklık olabiliyor. Binlerce km alan bir anda bataklığa dönüşüyor.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ AĞZINI BOZDU

TRUMP-Putin Budapeşte zirvesiyle ilgili bir muhabirin “Budapeşte’yi kim seçti” sorusuna Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt “Your mom did” (Annen seçti) yanıtını verdi. HuffPost muhabiri, Leavitt’e cevabının komik olup olmadığını sorduğunda ise tansiyon yükseldi. Leavitt, “Komik olan, kendini gazeteci sanman. Sen kimsenin ciddiye almadığı, aşırı solcu bir aktivistsin” diye konuştu.

Donald Trump önceki gün Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü.

PUTİN MACARİSTAN’A ROTAYI UZATIP GİDECEK

RUSYA lideri Vladimir Putin’in ABD lideri Trump ile kasım ayı başında görüşeceği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’ye nasıl gideceği merak konusu olmuştu. Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin savaş suçlusu olarak aradığı Putin’in Moskova’ya 2 saat ve 1500 km uzaklıktaki Budapeşte’ye Ukrayna üzerinden uçamayacağı için 5 saat sürecek 5 bin km’lik bir rota izleyeceği öne sürüldü. İddiaya göre Putin’in özel uçağı Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasını kullanarak Akdeniz ve Adriyatik’e uzanacak Bosna Hersek ve Sırbistan üzerinden de Avrupa’ya giriş yaparak Macaristan’a geçecek.

