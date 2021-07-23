Rusya’dan Afganistan sınırında teyakkuz

RUSYA Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko RIA haber ajansına yaptığı açıklamada, “Afganistan’ın kuzey bölgeleri yıldırım hızıyla yeni cepheye dönüşüyor. Afganistan ile Tacikistan arasında yaklaşık 1000 kilometrelik sınır hattı yüzde 90 oranında Taliban tarafından kontrol ediliyor. Kaygı verici durum kuzey sınırında tek silahlı gücün Taliban olmaması. Son aylarda DEAŞ ile El Kaide unsurları da buraya akın etmeye başladı” dedi.



ÖNLEM ALINIYOR

Rusya’nın Tacikistan ve Özbekistan ile güvenlik anlaşması olduğuna işaret eden Andrey Rudenko, “Ülkemizin ve müttefiklerimizin güvenliğini sağlamak için gerekenleri yapmaya kararlıyız. 16 Temmuz tarihinde Taşkent’te yapılan dışişleri bakanları toplantısında atılacak ortak adımların çerçevesi çizildi. Önlemlerin başında askeri güç artırımı geliyor” açıklamasını yaptı.

RUSYA’DAN SİLAH SEVKİYATI

Rusya Savunma Bakanlığı da harekete geçerek Tacikistan’da konuşlanan 201’nci Rus askeri üssüne silah takviyesi yapmaya başladı. Rusya’nın Merkez Askeri Bölgesinden peş peşe havalanan İl-76 nakliye uçakları Tacikistan’daki Rus üssüne modern zırhlı personel taşıyıcı BMP-2M araçları aktarmaya başladı.

TACİKİSTAN’DA ALARMDA

Rusya’nın yanı sıra Tacikistan ordusu da sınıra yönlendirildi. Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman da 20 bin asker alımı için seferberlik ilan etti. Silah altına alınacak askerlerin 9 bini Afganistan sınırına gönderilmesi planlanıyor. Özbekistan’ın da Tacikistan’ın Afganistan sınırına 20 km mesafede yer alan “harp meydanı” poligonuna birlik göndermesi planlanıyor. Rusya’daki askeri gözlemcilere göre 5-10 Ağustos tarihleri arasında burada gerçekleştirilecek dev tatbikata üç ülkeden karma 20 bin asker ile 150 civarında tank ve zırhlı aracın araziye çıkartılması planlanıyor. Rusya, 30 yıl sonra bölgede en büyük tatbikatı gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

SINIRDA ORTAK DEVRİYE

Tatbikatın resmi başlangıç tarihi 5 Ağustos ilan edilmesine rağmen Rus ve Tacikistan birliklerinin Afganistan sınır bölgesinde şimdiden ortak devriye gezmeye başladıkları da duyuruldu. Son bir ayda Afganistan’dan bine yakın Kabil yönetimi askerinin sınırı geçerek Tacikistan’ı sığındığı biliniyor.





Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor