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Rusya'dan AB'ye 'hırsızlık' suçlaması

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ab#Ukrayna
Rusyadan ABye hırsızlık suçlaması
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 14:57

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Birliği'nin (AB) dondurduğu Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin Ukrayna'ya aktarılmasının "yasa dışı" ve "hırsızlık" olduğunu belirterek "Bunun mutlaka hukuki sonuçları olacak" dedi.

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Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fransa'da 24 Ağustos'ta gözaltına alınan, mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Pavel Durov'un mahkemeye çıkarılması konusuna değinen Peskov, "Bunun siyasi zulme dönüşmemesi önemli." ifadesini kullandı.

Peskov, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in dondurulan Rus varlıklarının işletilmesinden elde edilen gelirin 1,4 milyar Euro'sunun Ukrayna'ya aktarıldığı yönündeki açıklamasını ise "Bu, yasa dışı eylem. Bunun mutlaka hukuki sonuçları olacak. Bu, yasa dışı kamulaştırmadan başka bir şey değil. Bunun Rusçası hırsızlık." şeklinde değerlendirdi.

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#Rusya#Ab#Ukrayna

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