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Rusya'dan AB'ye 'çifte standart' suçlaması

#RUSYA #AB#Göçmen Krizi
Rusyadan ABye çifte standart suçlaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği’nin (AB) Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi konusunda çifte standart uyguladığını söyledi.

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Lavrov, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat ile yaptığı görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın krizin çözülmesi için her şeyi yaptığını belirten Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya ve Fransa dahil AB ülkelerinin liderleri ile görüştüğünü dile getirdi. Lavrov, “Bizden yardım isteniyor ve biz bu yardımı sağlamaya hazırız.” ifadelerini kullandı.

Göç krizinin AB ile Belarus yönetimi arasında çözülmesi gerektiğine işaret eden Lavrov, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in telefonla görüşmesini olumlu olarak nitelendirdi.

Tarafların sorun ile ilgili diyaloğu sürdürme konusunda anlaştıklarını hatırlatan Lavrov, “Sınırın diğer tarafında, Polonya tarafında sağduyunun galip geleceğini gerçekten umuyorum.” dedi.

AB’nin Belarus-Polonya sınırındaki göçmen krizi konusunda çifte standart uyguladığını kaydeden Lavrov, Akdeniz ve Balkanlar üzerinden gelen göç dalgası ile ilgili olarak AB’nin sorunları ortaklaşa çözmeye çalıştığını hatırlattı.

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Lavrov, “Bu durumda, Polonya düzeni kaba bir şekilde bozuyor. Brüksel’deki yöneticiler ise o kadar açık bir şekilde çifte standart kullanıyor ki kendilerini çok rahatsız bir duruma soktuklarını oldukça iyi anlayabiliyorlar.” ifadelerini kullandı.

Polonya güvenlik güçlerinin sınırı aşmak isteyen göçmenlere tazyikli su ve göz yaşartıcı sprey kullandığını ve göçmenlerin başlarının üstünden silahla ateş ettiğini söyleyen Lavrov, bunun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Lavrov, “Uluslararası insancıl hukuku ve diğer uluslararası barış anlaşmalarını ihlal ediyorlar. Bu anlaşılmaz. Bunu yapamazlar.” diye konuştu.

“ABD’NİN RUSYA’YI UZAYDA SUÇLAMASI İKİ YÜZLÜLÜK”

Yörüngede bulunan bir uzay aracını füzeyle vurmasıyla ilgili olarak Rusya’nın uzayın barışçıl kullanımı için risk oluşturduğu yönündeki ABD’den gelen açıklamayı da “ikiyüzlülük” olarak nitelendiren Lavrov, ABD’nin asılsız suçlamalar yerine fiilen müzakere masasına oturmasını ve Rusya ile Çin’in uzayda silahlanma yarışını önlemek için önerdiği anlaşmayı müzakere etmesi tavsiyesinde bulundu.

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#RUSYA #AB#Göçmen Krizi

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