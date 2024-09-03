Rusya'dan ABD'ye uyarı! Kısıtlamalar Ukrayna'nın sonunu mu getirecek?

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Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov, aralarında Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin özel kalem müdürü Andrey Yermak ve Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov'un da bulunduğu Kiev'den üst düzey yetkililerin ABD'ye yapacakları ziyareti değerlendirdi.

Politico'da yer alan habere göre, Ukraynalı heyet, kendilerine verilen silahlar ile Rusya'daki uzun menzilli hedefleri vurmayı planlıyor. Heyet, yapacağı ziyarette ABD'li yetkililere vurulacak hedeflerin listesini vermeyi ve bu sayede uzun menzilli saldırı düzenleyebilmelerinin sağlanmasını hedefliyor.

Kiev yönetimi, verilen silahlar ile uzun menzilli saldırı düzenlemelerinin onaylanmamasının, birliklerini cephe hattında dezavantajlı duruma düşürdüğünü savundu. Moskova yönetimi ise, bu tür saldırıların gerçekleşmesi halinde Ukrayna'nın ABD ile benzer askeri kabiliyetlere ulaşacağı uyarısında bulundu. Antonov, uzun menzilli saldırıların onaylanması durumunda, iki ülke arasında yükselen tansiyonun Avrupa ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

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Russia Today'de yer alan habere göre, Antonov, ABD silahlarının Rusya'da kullanılmasının sonuçları olacağını ve bu sonuçların Atlantik'in her iki yakasını da etkileyeceğini belirtti.

“Washington'un Ukrayna krizi üzerinden Avrupa'yı Rusya ile karşı karşıya getirme fikri tutmayacak” diyen Antonov, “Mevcut durum küresel bir çatışmaya dönüşürse ABD okyanusun ötesinde oturup bunu izleyemeyecektir” ifadesini kullandı.

Antonov, "ABD'nin 'Ukrayna projesi' yıkımdan başka bişey getirmedi. Rusya'nın, kendi günveliğine yönelik meydan okumayla başa çıkacağına ve askeri operasyonun amaç ve hedeflerinin tam olarak uygulanacağına şüphe yok" dedi.

ABD KISITLAMALARI UKRAYNA'NIN SONUNU MU GETİRECEK?

Biden yönetiminin, Rusya içindeki hedeflere karşı ABD destekli silahların kullanımına getirdiği kısıtlamalar, Ukrayna'nın endişelerini her geçen gün artırıyor.

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The Economist dergisinde yer alan habere göre, Askeri tarihçi Lawrence Freedman, Rusya'nın Kiev'e düzenlediği saldırıları, "bu kışı, Ukrayna'daki sivil halka, çekilmez hale getirmeye yönelik sistematik bir kampanyanın parçası" olarak değerlendirdi.

Freedman, “Rusya, yüz binlerce kişinin evlerini terk etmesini ve belki de komşu Avrupa ülkelerinde yeni bir mülteci krizi yaratılmasını istiyor" dedi.

Freedman ayrıca, "ABD, kendi yarattığı tuzağa yakalandı ve bundan nasıl kurtulacağını bilmiyor" yorumu yaptı.

Ukrayna heyetinin ABD yönetiminden izin talebi daha önce, Harkov şehrine saldırmaya hazırlanan Rus birliklerine yanıt verebilmek amacıyla verilmişti.

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Ancak ABD yönetimi, uzun menzilli silahların kullanılmasını "Rusya nükleer silahlara başvurabilir" endişesiyle yasaklamıştı.