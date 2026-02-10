Rusya'dan ABD'ye tepki! 'Adam gibi yaklaşırsak...'

Haberin Devamı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin tamamlanmaktan hâlâ uzak olduğunu söyledi.

Lavrov, sürece ilişkin “aşırı iyimser değerlendirmeleri” reddederek, ilerleme algısının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Kyiv Post'un aktardığı habere göre Lavrov, Rus televizyonuna yaptığı açıklamada, “Görüşmeler sürüyor. İkinci tur Abu Dabi’de yapıldı ve önümüzde hâlâ uzun bir yol var” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’yı ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yi baskı altına aldığı yönündeki iddialara da değinen Lavrov, “Eğer Ukrayna’da barış istiyorsak bunların hepsi kulağa hoş gelebilir. Ancak henüz o noktada değiliz” ifadelerini kullandı.

“ABD DOLARI SİLAH GİBİ KULLANIYOR”

Rusya’nın uzun süredir savunduğu dış politika önceliklerini yineleyen Lavrov, “çok kutuplu bir dünya düzeni” inşa edilmesi gerektiğini söyledi. ABD’yi küresel piyasalarda doları “bir silah gibi kullanmakla” ve “neo-sömürgeci uygulamaları” sürdürmekle suçladı.

SORUMLULUĞU WASHİNGTON’A YÜKLEDİ

Lavrov, daha önce yaptığı açıklamalarda barış sürecindeki tıkanıklığın sorumluluğunu Washington’a yüklemişti. Lavrov, Rusya’nın geçen yaz Anchorage’ta yapılan görüşmelerde ABD’nin Ukrayna’ya ilişkin önerilerini kabul ettiğini, ancak Washington’un daha sonra kendi girişiminden vazgeçtiğini savundu.

Lavrov, “Bize Ukrayna sorununu çözmemiz gerektiği söyleniyor. Anchorage’ta ABD’nin önerisini kabul ettik. Konuya adam gibi yaklaşırsak, teklifi onlar yaptı, biz kabul ettik ve sorun çözülmeliydi” dedi.

YAPTIRIMLAR VE ENERJİ GERİLİMİ

Lavrov, Trump yönetimini, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde uygulanan yaptırımları kaldırmamakla eleştirdi. Aksine, Lukoil ve Rosneft gibi Rus enerji devlerine yeni kısıtlamalar getirildiğini, Rus tankerlerine karşı denizde adımlar atıldığını ve Hindistan başta olmak üzere bazı ülkelerin Rus enerjisi satın almasının engellenmeye çalışıldığını söyledi.

“Ukrayna ya da Avrupa’da ne söylendiği önemli değil. Avrupa Birliği’ndeki çoğu rejimin açık Rus düşmanlığını net biçimde görüyoruz. ABD’nin tutumu bizim için belirleyiciydi” ifadelerini kullandı.

ABU DABİ’DE KRİTİK GÖRÜŞMELER

ABD’nin arabuluculuğunda yürütülen Rusya-Ukrayna görüşmeleri, 23-24 Ocak ile 4-5 Şubat tarihlerinde Abu Dabi’de gerçekleştirildi.

Trump, Washington’un “neredeyse bir barış anlaşmasına ulaştığını” savunurken, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff müzakereleri “yapıcı” olarak nitelendirdi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Witkoff'un bu değerlendirmesine katıldığını belirtti.

“TEMEL BİR GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR”

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, üçlü görüşmelerin ilk turunun ardından yaptığı açıklamada, savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda “temel bir görüş ayrılığı” bulunduğunu söyledi.

Ukrayna, toprak bütünlüğünü koruyacak bir ateşkes talep ederken; Rusya, Kiev’in reddettiği bazı tavizler istiyor. Bu talepler arasında, Ukrayna’nın doğusundaki geniş bölgelerden çekilmesi ve 2022’den bu yana ele geçirilen toprakların Rusya’ya ait olduğunun tanınması yer alıyor.