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Rusya'dan ABD'ye protesto notası

#Rusya#ABD#Dünya
Rusyadan ABDye protesto notası

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Karadeniz'de "kışkırtıcı eylemlerde bulunduğu" gerekçesiyle ABD'ye protesto notası verildiğini açıkladı.

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NATO görevi çerçevesinde geçtiğimiz 3 Aralık'ta ABD'ye ait Artemis CL-600 tipi keşif uçağının Karadeniz üzerinde uçuş yapmasının ardından Rusya, uçağın sivil uçak seviyesi olan 9 bin 200 metre yükseklikte uçuş yaptığını savunarak ABD'yi Karadeniz'de sivil uçuşları tehlikeye atmakla suçlamıştı.

Uçak geriliminin ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu. Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD ve NATO müttefiklerinin askerleri, sınırlarımızı koruyan sistemlerini test etme girişimlerinden sivil uçaklara karşı kışkırtıcı eylemlerde bulunmaya başladı. Bu da hava sahası ve insan hayatının güvenliğini tehlikeye atıyor. Bu kışkırtıcı eylemler nedeniyle 8 Aralık'ta ABD'nin Moskova Büyükelçiliğine bu tür pervasızlığın tehlikeli sonuçlarıyla uyaran protesto notası verildi" ifadelerini kullandı.

Sivil uçuşların güvenliği konusunda uluslararası anlaşmalara atıfta bulunan Zaharova, "1944 tarihli Chicago Uluslararası Sivil Havacılık Konvansiyonu Sözleşmesi ve uluslararası hava anlaşmaları ihlal edildi. ABD ve NATO üyelerinin faaliyetlerine gerekli karşılık verme hakkını kendimizde saklı tutarak güvenliğin garantileri ile ilgili yapıcı diyalog kurmaya havada ve denizde tehlikeli olayları önleme seçenekler dahil askeri siyasi gerginliğin azaltılması için yolları istişare etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde ortaya çıkan tehditleri önlemek ve ortadan kaldırmak için elimizdeki tüm araçlar kullanılacaktır" diyerek sert mesajlar gönderdi.

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#Rusya#ABD#Dünya

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