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Dünya
AA
Haber Giriş: 01.04.2020 - 00:00,Son Güncelleme:/

Rusya'dan ABD'ye Kovid-19 ile mücadelede tıbbi ekipman desteği

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Rusya'dan ABD'ye Kovid-19 ile mücadelede tıbbi ekipman desteği
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ABD'ye tıbbi ekipman göndereceklerini söyledi.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya'nın ABD'ye tıbbi malzeme desteği vereceğini söyledi. Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün telefonda görüştüğünü hatırlatan Peskov, "Rusya tarafından ABD'deki kötü epidemiyolojik durum kapsamında tıbbi ve koruyucu ekipman yardımı teklif edildi. Trump, bunu şükranla kabul etti." dedi.

Peskov, tıbbi ekipman taşıyan uçağın gün sonuna kadar yola çıkacağını aktararak "İstisnasız herkesin mevcut durumdan etkilendiği bir zamanda, ortaklık ve karşılıklı yardımlaşma ruhuyla hareket etmekten başka yol yok." diye konuştu.

ABD'nin de Rusya'ya ileride destek verebileceğini kaydeden Peskov, "Tıbbi malzemeler üreten Amerikan şirketleri de üretimde istenilen hızı yakalayınca, gerektiğinde karşılıklı adımlar atabilecek. Putin, Amerikalı meslektaşlarımıza yardım teklif ederken bundan yola çıktı." ifadelerini kullandı.

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