Rusya'dan ABD'ye cömert teklif: Buzlar eriyor...

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, ABD Başkanı Donald Trump'a, Rus petrolüne ve Kuzey Kutbu'na (Arktik bölge) erişim teklif etti.

Politico'ya konuşan Dmitriev, Moskova ve Washington'un Riyad'daki görüşmelerde Kuzey Kutbu'ndaki olası projeleri ele aldığını açıkladı.

Riyad'daki görüşmenin ardından Rusya ile ABD arasında ortak yatırımların daha da olası hale geldiği görüşünü dile getiren Dmitriev, "Özellikle Arktik'i tartıştık" dedi ancak tartışmanın genel bir tartışma olduğunu vurguladı.

Rus gazetesi Moscow Times'ta yer alan habere göre, ABD'li büyük petrol şirketlerinin Rusya'da “çok başarılı işlere” imza attığını söyleyen Dmitriev, “Bir noktada geri döneceklerine inanıyoruz, çünkü Rusya'nın onlara verdiği doğal kaynaklara erişim fırsatından neden vazgeçsinler ki?” dedi.

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Dmitriev, "Kuzey Kutbu ve diğer alanlar da dahil olmak üzere ortak projeler yapmalıyız. Ortak projeler daha da başarılı olmamızı sağlayacaktır” ifadesinde bulundu.

Rusya'nın, ABD ile ortak projelere ilgi duyduğunu söyleyen Dmitriev, ABD şirketlerinin Rusya'ya yönelik yaptırımlar nedeniyle 300 milyar dolar kaybettiğini belirtti.

Interfax'ta yer alan habere göre Dmitriev, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rus ekonomisi hakkında "yanlış mesajlar" verdiğinin altını çizdi.