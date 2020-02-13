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Haber Giriş: 13.02.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

Rusya’dan ABD’ye AA görselli yanıt

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Rusya’dan ABD’ye AA görselli yanıt

Esad rejimine bağlı güçlerin saldırıları sonrası İdlib’de tansiyon yükselirken, ABD’nin Türkiye’ye destek verdiği açıklamalarına Rusya’dan ilginç bir yanıt geldi.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından “Takdiri size bırakıyoruz” cümlesiyle yapılan ve ABD’nin YPG/PKK’ya yönelik yardımlarına dikkat çekilen paylaşımda iki görsel yer aldı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun birlikte gözüktüğü ilk fotoğrafta, Pompeo’nun “Bu saldırılarda askerlerini kaybeden NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız” mesajı yer alıyor. Diğer karede ise Anadolu Ajansı’nın hazırladığı ve ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un 2021 mali yılı için YPG/PKK’ya yapmayı planladığı 200 milyon dolarlık yardımın detayları verilen infografik bulunuyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in Ankara’da bulunduğu sırada yapılan bu paylaşım, zamanlamasıyla dikkat çekti.

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