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Rusya’dan ABD’li basketbolcuya 9 yıl hapis cezası

Güncelleme: 49 dk önce

#Rusya#ABD#Basketbolcu
Rusya’dan ABD’li basketbolcuya 9 yıl hapis cezası

Rusya’da mahkeme, uyuşturucu kaçakçılığı suçuyla yargılanan ABD’li basketbolcu Brittney Griner’a 9 yıl hapis ve 1 milyon ruble (290 bin TL) para cezası verdi.

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Phoenix Mercury basketbol takımında forma giyen Amerikan kadın basketbol ligi oyuncusu Griner, 17 Şubat’ta Moskova havalimanında üzerinde esrar yağı bulunduğu için uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklanmıştı. Griner mahkemede esrar yağının antrenmanlardan sonra ağrılarını hafifletmek için doktorları tarafından reçete edildiğini savundu.

TAKAS TEKLİFİ

Biden yönetimi, Griner ve Rusya’da tutuklu bulunan emekli asker Paul Whelan’ın bırakılması karşılığında, Rus silah baronu Viktor Bout’u vermeyi teklif ediyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, dün düzenlenen basın toplantısında “Brittney ve Whelan’ı almak için önemli bir teklifte bulunduk. Rusya’yı bu teklifi kabul etmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.

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#Rusya#ABD#Basketbolcu

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