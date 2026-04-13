Rusya'dan ABD ve İran'a çözüm önerisi: 'Teklif hala geçerli'

Rusya, ABD ile yapılacak olası bir barış anlaşması kapsamında İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, bu teklifin Cumhurbaşkanı Vladimir Putin tarafından daha önce ABD ve bölge ülkelerine iletildiğini ancak henüz somut bir adım atılmadığını söyledi. Açıklama, İran ile ABD arasında hafta sonu yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından geldi.

ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM TEKLİFİ

Kremlin, pazartesi günü yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın ABD ile varılacak gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi.

Hafta sonu İran ile ABD arasında gerçekleştirilen görüşmelerden sonuç alınamadı. Bu durum, şubat ayı sonlarında başlayan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, küresel ekonominin de kargaşaya sürüklenmesine yol açan savaşı kalıcı olarak sona erdirecek hızlı bir anlaşma umutlarını zayıflattı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

PUTİN, ABD İLE GÖRÜŞMELERDE DİLE GETİRDİ

AFP'nin haberine göre, Peskov, "Bu teklif, Başkan Putin tarafından hem ABD hem de bölge ülkeleriyle yapılan görüşmelerde dile getirildi. Teklif hâlâ geçerli, ancak henüz harekete geçilmedi" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük nükleer silah stoğuna sahip olan Rusya, daha önce de herhangi bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı defalarca teklif etmişti.

TRUMP'A HÜRMÜZ ELEŞTİRİSİ

Kremlin ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma tehdidini eleştirdi. Hürmüz'deki deniz trafiği, ABD ve İsrail'in şubat ayı sonlarında İran'a yönelik saldırı başlatmasından bu yana durma noktasına geldi.

Peskov, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu tür eylemlerin uluslararası piyasayı olumsuz etkilemeye devam etmesi muhtemel" dedi. Rus yetkili, abluka tehdidinin küresel ekonomideki belirsizlikleri daha da artırabileceği uyarısında bulundu.

NÜKLEER BAŞLIKTA ANLAŞMA YOK

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini bildirmişti.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu iddia edilmişti.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." diye konuşmuştu.

İRAN'IN ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOKU

Uluslararası Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) verilerine göre, İran’ın elinde yaklaşık 440–441 kilogram yüzde 60 saflıkta zenginleştirilmiş uranyum bulunuyor. Bu seviye, teknik olarak nükleer silah için gerekli olan %90 zenginleştirme seviyesine oldukça yakın kabul ediliyor.

Zenginleştirilmiş uranyum stokunun önemli bir bölümünün İsfahan’daki yer altı tesislerinde, geri kalan kısmının ise Natanz ve Fordo gibi diğer nükleer tesislerde tutulduğu tahmin ediliyor. UAEA, son aylarda denetim erişiminin kısıtlanması nedeniyle bu stokun tam yerini ve durumunu kesin olarak doğrulayamadığını bildirmişti.

Uranyumun büyük bölümünün yer altında güçlendirilmiş tesislerde saklandığı, bu nedenle fiziksel olarak erişilmesinin oldukça zor olduğu iddia edilmişti.

