Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye uyarı... Gözdağı gibi paylaşım!

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Son dönemin en gergin günlerini yaşayan Batı - Rusya ilişkileri Kremlin'den gelen yeni bir açıklama ile sarsıldı.

Kırım, Donbas ve Ukrayna konularında ABD ve İngiltere ile anlaşmazlık içinde olan Rusya, bu iki ülkeye Kırım'dan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Bölgede bir tatbikat düzenleyen Rusya 'sahte bir düşman'ı füze saldırıları ile yok etti. 20 savaş gemisinin katıldığı tatbikata ait görüntüler Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yayınlandı.

Söz konusu görüntülerde Rusya askeri gücünü sergiledi. Görüntüler 'batıya gözdağı' şeklinde yorumlandı.

Tatbikatta yer alan Deniz Kuvvetleri kaynaklarına atıfta bulunan TASS raporuna göre, füze sistemleri hem kıyıya yakın hem de uzakta 'simüle edilmiş bir düşmanın deniz grubunu' yok etmek için konuşlandırıldı.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, tatbikatta hem Bal hem de Utes füze sistemleri kullanıldı.

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Geçtiğimiz haflarda ABD tarafının Anti Balistik Füze Anlaşması'ndan çekilmesinin ardından Rusya ile ABD arasında silahlanma yarışı başladığını belirten Putin, barıştan yana olduklarını vurgulamış ancak Rus ordusunun envanterinde bulunan silahları ABD ile kıyaslayarak adeta gözdağı vermişti.

'HER ZAMAN ALARM DURUMUNDALAR'

Moskova'daki bir enerji forumunda konuşan Putin, şehirleri haritadan silebilecek güçteki hipersonik füzeler hakkında 'Bu sadece hipersonik değil, kıtalararası bir füze ve Rusya'da zaten alarm durumundalar' ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'nın geliştirdiği füzelerin ABD'deki versiyonlarına oranla 5 kat daha hızlı olduğunun altını çizen Putin'in sözleri kısa sürede dünya gündeminin bir numaralı maddesi olmuştu.

İngiliz basını ise Putin'in hipersonik silahlara sahip olduğuyla övünmesi, ABD ile askeri bir çatışma ve Batı ile potansiyel bir 3. Dünya Savaşı'na ilişkin korkuları artırdı' sözleri ile okurlarına duyurmuştu.