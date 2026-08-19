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Rusya'dan ABD Hava Kuvvetleri uçağına engelleme

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#Rusya#ABD#NOTAM
Rusyadan ABD Hava Kuvvetleri uçağına engelleme
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 15:55

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir uçak, Rusya'nın uyarısı üzerine Antarktika yolundan geri döndü. Rusya'nın uçağı "potansiyel olarak tehlikeli" hava sahasında seyrettiği konusunda uyardığı bildirildi.

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Antarktika'ya varmak üzere havalanan ABD Hava Kuvvetleri uçağı, Yeni Zelanda'nın yayımladığı NOTAM'ın (havacılara uyarı) ardından havalandığı Christchurch Havalimanı'na dönüş yaptı.

Söz konusu "potansiyel olarak tehlikeli" hava sahası faaliyeti uyarısının Rusya Devlet Hava Trafik Yönetimi Birliğinden yapıldığı, bunun üzerine Yeni Zelanda'nın uçağa NOTAM verdiği aktarıldı.

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'OLASI TEHLİKE' UYARISI

CNN'in haberine göre, Yeni Zelanda Sivil Havacılık İdaresi'nden (CAA) yapılan başka bir açıklamada ise Rus hava trafik idaresi tarafından, planlanan bir füze fırlatma işlemi ve "Yeni Zelanda’nın Okyanus Uçuş Bilgi Bölgesi (FIR) sınırları içindeki uluslararası hava sahasına yönelik olası tehlike" konusunda bilgi verildiği belirtildi.

Söz konusu bölge, 30 milyon kilometrekarelik bir alanı kaplayan ve dünyanın en büyük hava sahalarından biri olarak öne çıkıyor.

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#Rusya#ABD#NOTAM

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