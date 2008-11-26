Rusya'dan, ABD askerlerine ağır suçlama

A.A. Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Rusya, Irak'ın başkenti Bağdat'ta içinde Rus diplomatların bulunduğu diplomatik plakalı otomobilin bir Amerikan zırhlı aracı tarafından yoldan çıkartılarak devrildiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Bağdat Büyükelçiliğinden Yeşil Bölgedeki havaalanına doğru giden, içinde Rus diplomatların bulunduğu otomobilin, bir Amerikan zırhlı aracı tarafından yoldan çıkarılarak devrilmesine neden olduğu belirtilerek, olayda 3 Rus diplomatın yaralandığı kaydedildi.



Açıklamada, Rusya'nın bu olayla ilgili olarak, hem Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği hem de Washington'da ABD Dışişleri Bakanlığı nezdinde protesto notası gönderdiği belirtilerek, "Protesto notasında ABD askerinin kasıtlı girişiminin sorgulanması, olayın nasıl meydana geldiği konusunda soruşturma açılması ve sorumlulara nasıl bir ceza verildiği konusunda açıklama istendi" ifadeleri kullanıldı.



Rusya Dışişleri Bakanlığı olayın bir hafta önce 3 araçlık Rus konvoyunun geçişi sırasında tek çizgi halinde giden 5 Amerikan zırhlı araçlarından birinin aniden Rus konvoyundaki otomobillerin üstüne yönelmesiyle meydana geldiği belirtilerek, "Amerikan askeri konvoyu bu olayın ardından süratlerini artırarak yollarına devam etti. Rusya Federasyonu vatandaşlarının hayatına yönelik tehdit oluşturan bu manevrayla ilgili bir açıklama yapılmadı" denildi.



Açıklamada, BM talimatnamesi uyarınca Bağdat'ta çalışan diplomatların güvenliğinden ABD'nin sorumlu olduğu belirtilerek, bu olayın Rus personel üzerinde açtığı hasarın tazmin edilmesinin istenebileceği vurgulandı. Bu arada adı açıklanmayan Bağdat'taki bir Amerikan askeri yetkilisi, Rusya'nın iddialarının soruşturulacağını söyledi.