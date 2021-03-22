Rusya'dan ABD açıklaması: Bir fırsat daha kaçtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya’nın ABD seçimlerine karıştığına dair iddialar üzerine yaptığı açıklamaların yankıları sürüyor.

Biden'ın Putin'e "katil" benzetmesi yapması sonrası Rusya cephesinden birçok yanıt gelmişti.

Rus lider Putin ise Biden'ı online canlı yayına davet etmiş ve tabiri caizse ABD'li mevkidaşını düelloya çağırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin bu teklifi reddettiği bilgisine yer verildi.

Aynı açıklamada ABD tarafının Putin'in canlı yayında tartışma davetini reddetmesi "Washington'un Rus-Amerikan ilişkilerinde yarattığı çıkmazdan çıkış yolu bulmak için bir fırsat daha kaçırıldı" ifadeleri ile eleştirildi.

"TEK SORUMLU ABD'DİR"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan mesajda "Bunun sorumluluğu tamamen ABD'ye aittir" ifadesi de yer aldı.

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde katıldığı ABC canlı yayınında Putin yönetiminin ABD seçimine müdahale ettiği iddiasını dile getirmişti.

ULUSAL İSTİHBARAT DAİRESİ'NDEN DİKKAT ÇEKEN RAPOR

Öte yandan, ABD istihbarat yetkilileri, Rusya’nın 2020 başkanlık seçimlerinde dönemin Demokrat Partili başkan adayı Joe Biden’a karşı eski başkan Donald Trump’ın müttefikleri ve yönetimi aracılığıyla yanıltıcı ve asılsız iddialar yaymaya çalıştığı sonucuna varmıştı.

Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi tarafından yayınlanan 15 sayfalık raporda Trump’ın müttefiklerince 3 Kasım seçimlerine giden süreçte Rusya ile bağlantılı Ukraynalı kişiler tarafından Biden’a karşı yapılan iddiaların yayılarak Moskova’nın elinin güçlenmesinin sağlandığının altını çizdi.

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