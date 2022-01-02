Rusya'dan '99943 Apophi' açıklaması! Göktaşı uydulardan bile daha yakından geçecek!

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Bilim dünyası '99943 Apophi' isimli 340 metre genişliğindeki göktaşını konuşuyor.

Rusya'dan gelen açıklama ile bir kez daha gündeme gelen 99943 Apophi için geri sayıma geçilmiş durumda.

2029'da gezegenimiz Dünya'ya bir hayli yakın bir konumdan geçecek olan göktaşının Dünya'ya 35 bin 700 kilometreye kadar yaklaşacağı açıklandı.

Dünya'nın yörüngesindeki birçok uydu yer yüzünden 36 bin kilometre uzaklıkta bulunuyor. başka bir deyişle göktaşı Dünya'yı teğet geçtiği sırada bu uydulardan daha yakın bir konumda olacak.

Bu nedenle '99943 Apophi''tehlike potansiyelli göktaşı' kategorisinde yer alıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'na göre, 13 Nisan 2029'dan 340 metre genişliğindeki uzay kayası, tahmini saniyede 7.42 kilometre hızla dünyayı teğet geçecek.

Uzmanların hesaplamalarına göre, asteroit Dünya'yı doğrudan etkileyecek olsaydı, salınan enerji 1.717 megaton olurdu.

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Rus uzmanlar bunun 1961'de test edilen Sovyet termonükleer bombasının 30 katı olduğunu belirtiyor.

DÜNYA NE KADAR HAZIR?

Bir asteroidin Dünya’ya çarpması durumunda olası senaryoları ele alan bilim insanları olası acil durum planlarını masaya yatırdı ve bu cismin durdurulması için neler yapılabileceği üzerine planlar geliştirdi.

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Çalışmada görev alan ekip, varsayımsal asteroit etki senaryosuna '2021 PDC' adını verdi. Bu senaryoya göre, gezegenimize 56 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit, 6 ay içinde Dünya'ya çarpıyor.

Bilim insanları böyle bir durumda asteroidin büyük bir nükleer patlama etkisi yaratacağını ve korkunç sonuçlara neden olacağı konusunda fikir birliği yaptı.

Elimizdeki teknoloji ile böyle bir duruma karşı etkisiz kaldığımızın altını çizen ekip tek çözümün çarpışma bölgesinin erkenden tahliye edilmedi olduğunu bildirdi.

Bu da on milyonlarca kişinin evlerini hatta ülkelerini terk etmeleri anlamına, başka bir deyişle gezegenimizin en büyük mülteci krizi anlamına geliyor.