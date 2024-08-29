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Rusya'dan 92 ABD vatandaşına yasak

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#ABD#Yaptırım
Rusyadan 92 ABD vatandaşına yasak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 29, 2024 09:25

Rusya, ABD'nin bazı Rus vatandaşlarına yönelik yaptırımlarına misilleme olarak 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirdi. Rusya'ya giriş yasağı olan ABD'lilerin arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri, bilim insanları ve gazetecilerin yer aldığı aktarıldı.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, 92 ABD vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'ya karşı siyaset izlediği ve bazı Rus vatandaşlarına yönelik çeşitli yaptırımlar uyguladığı hatırlatıldı.

Bu nedenle 92 ABD vatandaşının Rusya'ya girişlerinin yasaklandığı kaydedilen açıklamada, söz konusu kişiler arasında askeri yetkililer, şirket yöneticileri, bilim insanları ve gazetecilerin yer aldığı aktarıldı.

Açıklamada, yaptırım listesinin güncellenmesine yönelik çalışmalara devam edileceği belirtildi.

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#Rusya#ABD#Yaptırım

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