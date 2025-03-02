Rusya’dan 79 İHA’lı saldırı: 1 ölü, 6 yaralı

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 3 yılı aşkın süredir devam ediyor. ABD tarafından iki ülke arasında ateşkes anlaşması için adımlar atılsa da herhangi bir sonuç çıkmadı. Rusya ateşkes anlaşmasına yanaşmayan Ukrayna’yı gece boyunca 79 insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı.



Ukrayna'nın doğusundaki Kramatorsk kentinde 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Kramatorsk Belediye Başkanı Oleksandr Goncharenko yaptığı açıklamada, "Kramatorsk düşman bombardımanına maruz kaldı ve 2006 doğumlu bir çocuk öldürüldü" dedi.

Zaporijya Valisi Ivan Fedorov ise yaptığı açıklamada, Rus güçlerinin düzenlediği İHA’lı saldırıda 1 kişinin yaralandığını belirterek, "Saldırı bir konut binasında büyük bir yangına yol açtı ve çatısını tahrip ederek kısmen çökmesine neden oldu. Yangın 300 metrekarelik bir alana yayıldı" dedi.



Ukrayna Acil Durumlar Servisi (DSNS), binanın çöken bölümlerinden 2 kişinin yaralı olarak kurtarıldığını bildirdi. Hmelnitski şehrindeki saldırıda ise 1 kişi yaralandı.



Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamaya göre, Ukrayna hava savunma birimleri gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine saldıran 79 Rus insansız hava aracından 63'ünü imha etti.