Rusya'daki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim!

Haberin Devamı

Rusya, Sibirya Bölgesi'ndeki Perm kentindeki üniversite saldırısının şokunu atlatmaya çalışıyor.

Dün gerçekleşen saldırı 8 kişinin hayatına mal olmuş, bölgeden gelen görüntüler tabiri caizse şok etkisi yaratmıştı.

Öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Timur Bekmansurov isimli saldırganın paylaşımları ise saatler sonra ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, saldırgan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'Dünyanın içi çürümüş' ve 'Her şeyi yok edeceğim' ifadelerine yer verdi.

Bekmansurov'un paylaşımlarında saldırganın ilk etapta kendi okuluna saldırmak istediği ancak okulunun 'hayatımın son 10 dakikasını geçirmek için çok tatsız bir yer' olması nedeniyle fikrini değiştirdiği bilgisi de yer aldı.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen saldırıya şahit olan bir görgü tanığı, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

Haberin Devamı

'Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı.'

Bugün ise saldırının gerçekleştiği üniversitede hüzün hakimdi. Hayatını kaybedenler için okula çiçekler bırakıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları düzenlenen törende göz yaşlarına hakim olamadı.