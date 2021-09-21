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Rusya'daki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim!

#Rusya#Dünya#Silahlı Saldırı
Rusyadaki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim

Dün, Rusya'nın Sibirya Bölgesi'ndeki Perm kentindeki üniversiteye silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmişti. Kan donduran görüntülere sahne olan saldırıdan sorumlu Timur Bekmansurov'un paylaşımları saatler sonra ortaya çıktı

Son dakika... Rusyadaki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğimSon dakika... Rusyadaki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim
Son dakika... Rusyadaki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim

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Rusya, Sibirya Bölgesi'ndeki Perm kentindeki üniversite saldırısının şokunu atlatmaya çalışıyor.

Dün gerçekleşen saldırı 8 kişinin hayatına mal olmuş, bölgeden gelen görüntüler tabiri caizse şok etkisi yaratmıştı.

Öğrencilerin camlardan atlayarak kaçtığı saldırgan yaralı olarak ele geçirildi. Timur Bekmansurov isimli saldırganın paylaşımları ise saatler sonra ortaya çıktı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, saldırgan sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda 'Dünyanın içi çürümüş' ve 'Her şeyi yok edeceğim' ifadelerine yer verdi.

Rusyadaki üniversite saldırganının paylaşımları ortaya çıktı: Her şeyi yok edeceğim

Bekmansurov'un paylaşımlarında saldırganın ilk etapta kendi okuluna saldırmak istediği ancak okulunun 'hayatımın son 10 dakikasını geçirmek için çok tatsız bir yer' olması nedeniyle fikrini değiştirdiği bilgisi de yer aldı.

Dün sabah saatlerinde meydana gelen saldırıya şahit olan bir görgü tanığı, TASS Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı;

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'Kimliği bilinmeyen bir kişi üniversite binasına girdi ve ateş açtı. Bazı öğrenciler, saldırgandan korunmak için kendilerini sınıflara kilitledi, bazıları ise pencerelerden atladı. Yetkililer olay yerine vardı.'

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Bugün ise saldırının gerçekleştiği üniversitede hüzün hakimdi. Hayatını kaybedenler için okula çiçekler bırakıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları düzenlenen törende göz yaşlarına hakim olamadı.

Perm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada
daha fazla video içinPerm Üniversitesi silahlı saldırganı kamerada
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#Rusya#Dünya#Silahlı Saldırı