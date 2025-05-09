Rusya'daki törende Türk SİHA'ları: Bayraktar, Aksungur, Akıncı

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Rusya'da başkenti Moskova'da düzenlenen Zafer Günü törenine, Rus askerlerinin yürüyüşüne Azerbaycan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Vietnam, Mısır, Çin, Laos, Moğolistan ve Myanmar askerleri de eşlik etti.

Rus ordusunun gövde gösterisi yaptığı törende, Kırgızistan ordusunun geçişi sırasında Türk Savunma Sanayi yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) tanıtıldı.

Kırgızistan'ın Türkiye'den satın aldığı Bayraktar, Aksungur, Akıncı SİHA'ları Kızıl Meydan'daki dev ekranda gösterildi.

"HEPİMİZİN ORTAK ZAFERİ"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Sovyetler Birliği'nin 80. yıl önce kazandığı zafere ilişkin şöyle konuştu:

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"Bugün, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerle birlikte kazanılan Büyük Zafer'in 80. yıl dönümünü kutluyoruz. Bu Büyük Zafer, Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının eseridir yani bu ortak bir zaferdir, hepimizin zaferidir!"

Caparov'un tören alanına Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in makam aracı olarak da bilinen "Aurus"la gelmesi dikkati çekti.

KIZILMEYDAN'DA GÖRKEMLİ TÖREN

Nazi Almanyası'nın İkinci Dünya Savaşı'nda yenilgiye uğramasının 80. yıl dönümü, Rusya'nın başkenti Moskova'da görkemli bir tören ile kutlandı.

Törene, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yabancı lider katıldı.

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Rusya lideri Putin, konuşmasında "Nazizm" karşıtı açıklamalar yaptı. Putin, "Nazizmi mağlup edenlere iftira atılmasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.

Rusya lideri, Ukrayna'da başlattığı savaşı "Nazilere karşı özel askeri operasyon" olarak adlandırmıştı.