Rusya'daki petrol tesisine İHA saldırısı

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Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan petrol tesisi, sabahın erken saatlerinde insansız hava araçlarının hedefi oldu.

ÜÇ BÖLGEYE EŞ ZAMANLI SALDIRI

St. Petersburg Valiliği Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, Kronstadt, Kirovsky ve Krasnoselsky bölgelerindeki altyapı tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği bildirildi.

Ria Novosti gazetesinde yer alan habere göre, açıklamada, "Bu sabahın erken saatlerinde Kronstadt, Kirovsky ve Krasnoselsky bölgelerindeki altyapı tesislerine Ukrayna insansız hava araçları tarafından saldırı düzenlendi. Birkaç kişi yaralandı. Can kaybı yaşanmadı" denildi.

TESİSLERDE HASAR OLUŞTU

Yetkililer, saldırılar sonucu çeşitli tesislerde hasar meydana geldiğini ve bölgede temizlik ile inceleme çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

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Yaralanan kişilerin sayısına ilişkin detay verilmezken, olayda hayatını kaybeden olmadığı belirtildi.

ACİL MÜDAHALE EKİBİ GÖREV BAŞINDA

Valilik açıklamasında, St. Petersburg Valisi Alexander Beglov'un liderliğindeki acil müdahale ekibinin çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Saldırıların ardından kentteki güvenlik ve acil durum birimlerinin yüksek alarma geçirildiği, ilgili tüm kuvvet ve kaynakların sahada görevlendirildiği kaydedildi.