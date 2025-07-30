Rusya'daki deprem bir kasabayı sular altında bıraktı! Japonya'da 3 metrelik tsunami uyarısı

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Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle gece 3 sularında Kamçatka'daki depremin 8,7 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi.

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi.



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Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı.



YETKİLİLER SEFERBER OLDU

Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, Sahalin Bölgesi yetkililerinin Severo-Kurilsk'teki depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için seferber olduğu kaydedildi.



Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

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DEPREM SONRASI TSUNAMİLER

Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.



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Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.