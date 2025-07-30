×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'daki deprem bir kasabayı sular altında bıraktı! Japonya'da 3 metrelik tsunami uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Deprem#Severo-Kurilsk
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 08:49

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Kamçatka'daki depremin ardından meydana gelen tsunami nedeniyle Severo-Kurilsk şehrinin bir kısmının sular altında kaldığını bildirdi. Öte yandan Japonya'nın Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı yapıldı

Haberin Devamı

Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Servisi Kamçatka Şubesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle gece 3 sularında Kamçatka'daki depremin 8,7 büyüklüğüne ulaştığı belirtilerek, bunun bölgede 1952 yılından beri meydana gelen depremlerin en şiddetlisi olduğu kaydedildi. 

Gözden KaçmasınRusyada 8.8 büyüklüğünde deprem, Japonyada tsunami ABDde tsunami alarmıRusya'da 8.8 büyüklüğünde deprem, Japonya'da tsunami! ABD'de tsunami alarmıHaberi görüntüle

Rusya Bilimler Akademisi yetkililerinin en az bir ay boyunca 7,5 büyüklüğünde artçı sarsıntıların yaşanacağını öngördüğü bildirildi. 

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, depremin ardından can kaybının yaşanmadığı belirtildi. 

Rusyadaki deprem bir kasabayı sular altında bıraktı Japonyada 3 metrelik tsunami uyarısı

BİR KASABA SULAR ALTINDA KALDI

Haberin Devamı

Kamçatka Tsunami İzleme ve Öneri Merkezinin Severo-Kurilsk Bölgesi'ndeki Paramuşir ve Şumşu adalarına yaklaşan bir dalga olduğunu duyurduğu aktarılan açıklamada, "Tsunami dalgası Severo-Kurilsk liman kentini ve Alaid ismindeki bir balıkçılık işletmesini yer yer sular altında bıraktı. Halk tahliye edildi." ifadeleri kullanıldı. 

YETKİLİLER SEFERBER OLDU

Durumun kontrol altında olduğu vurgulanan açıklamada, tüm görevlilerin çalışmaya devam ettiği belirtildi. 

Öte yandan, Sahalin Bölgesi yetkililerinin Severo-Kurilsk'teki depremin sonuçlarını ortadan kaldırmak için seferber olduğu kaydedildi.

Rusyadaki deprem bir kasabayı sular altında bıraktı Japonyada 3 metrelik tsunami uyarısı

3 METREYE ULAŞABİLECEK TSUNAMİ UYARISI

Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido Adası'ndan ülkenin güneydoğusundaki Wakayama eyaletine kadar uzanan Pasifik kıyısı boyunca 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısı verildi.

Japonya devlet televizyonu NHK'nin haberine göre yetkililer, 3 metreye kadar ulaşabilecek tsunami uyarısının ardından "tüm uyarılar kaldırılana" kadar bölgeyi tahliye etme çağrısında bulundu.

Haberin Devamı

DEPREM SONRASI TSUNAMİLER

Depremler sonrası, Miyagi eyaletindeki İşinomaki limanında 50 santimetrelik, Tokaçi limanında 40 santimetrelik bir tsunami ve Hokkaido'nun güneydoğu kesimindeki Erimo kasabasında 30 santimetrelik bir dalga kaydedildi.

Tohoku ve Kanto bölgelerinde de 20 ila 40 santimetre yüksekliğinde dalgalar gözlemlendi.

Öte yandan ilk belirlemelere göre büyük bir hasar rapor edilmedi.

Rusyadaki deprem bir kasabayı sular altında bıraktı Japonyada 3 metrelik tsunami uyarısı

Japonya Meteoroloji Ajansı, Kamçatka yakınlarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından ülkenin Pasifik kıyıları için tsunami uyarısı yapılmasının ardından bir basın toplantısı düzenledi.

Haberin Devamı

Ajans yetkilisi Kiyomoto Masaşi, kıyıya veya nehirlere yakın olan kişileri derhal daha yüksek bir yere tahliye etmeye ve uyarı kaldırılana kadar güvenli bir yerde kalmaya çağırdı.

Tsunamilerin uzun bir süre boyunca tekrar tekrar vurabileceği konusunda uyarıda bulunan Kiyomoto, artçı dalgaların daha büyük olabileceğini söyledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Deprem#Severo-Kurilsk

BAKMADAN GEÇME!