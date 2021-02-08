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Dünya
DHA
Haber GiriÅŸ: 08.02.2021 - 12:36 | Son GÃ¼ncelleme:

Rusyaâ€™da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi

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Rusyaâ€™da zincirleme kaza: 20 araç birbirine girdi
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Rusyaâ€™nÄ±nÂ SysertskyÂ bÃ¶lgesindekiÂ M5Â otoyolundaÂ buzlanmaÂ nedeniyleÂ kayganlaÅŸan yolda 22 aracÄ±n karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± zincirlemeÂ kaza meydana geldi.Â

Rusyaâ€™nÄ±n Sysertsky bÃ¶lgesindeki M5Â  otoyolunda aÅŸÄ±rÄ± buzlanma zincirleme kazaya neden oldu.Â  OtoyoldaÂ buzlanmaÂ nedeniyleÂ kayganlaÅŸan yolda 22 araÃ§ birbirine girdi.Â Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans sevk edilirken, otoyoldaÂ  3 km'ye kadar trafiÄŸin kilitlendiÄŸi belirtildi.Â 

KAZA NEDENÄ° AÅžIRI HIZ

Sysertsky kenti Polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mikhail Misharin kazayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada â€œSysertsky kentsel bÃ¶lgesindeki Yekaterinburg-Chelyabinsk otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda yaklaÅŸÄ±k 20 araÃ§ hasar gÃ¶rdÃ¼. KazanÄ±n buzlanan otoyolda hÄ±z limitinin aÃ§Ä±lmasÄ±ndan kaynaklandÄ±. Â YaralÄ±lar var" diye konuÅŸtu.

Kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â 

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