Rusyaâ€™nÄ±n Sysertsky bÃ¶lgesindeki M5Â otoyolunda aÅŸÄ±rÄ± buzlanma zincirleme kazaya neden oldu.Â OtoyoldaÂ buzlanmaÂ nedeniyleÂ kayganlaÅŸan yolda 22 araÃ§ birbirine girdi.Â Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans sevk edilirken, otoyoldaÂ 3 km'ye kadar trafiÄŸin kilitlendiÄŸi belirtildi.Â



KAZA NEDENÄ° AÅžIRI HIZ

Sysertsky kenti Polis mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mikhail Misharin kazayla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada â€œSysertsky kentsel bÃ¶lgesindeki Yekaterinburg-Chelyabinsk otoyolunda meydana gelen zincirleme kaza sonucunda yaklaÅŸÄ±k 20 araÃ§ hasar gÃ¶rdÃ¼. KazanÄ±n buzlanan otoyolda hÄ±z limitinin aÃ§Ä±lmasÄ±ndan kaynaklandÄ±. Â YaralÄ±lar var" diye konuÅŸtu.

Kazaya iliÅŸkin soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â