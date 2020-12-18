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DHA
Haber Giriş: 18.12.2020 - 22:44 | Son Güncelleme:

Rusya'da yürek yakan olay! Henüz 8 yaşındaydı...

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Rusya'da yürek yakan olay! Henüz 8 yaşındaydı...
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Rusya'da kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi. Çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rusya Federasyonu'na bağlı Karelya Cumhuriyeti'ndeki Kostomukşa kentinde kar temizlemek için kullanılan kepçe, geriye doğru giderken 8 yaşındaki bir çocuğu ezdi.

Rus medyası, çocuğun kaza yerinde yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Rusya Soruşturma Komitesi, kızın ölümüyle ilgili cezai inceleme başlattı.

Sürücünün ihmal nedeniyle hapis cezası alabileceği ifade edildi.

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