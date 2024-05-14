×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Rusya'da Yüksek Mahkemesi'nden Kara-Murza'ya ret!

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Mahkeme#Vladimir Kara-Murza
Rusyada Yüksek Mahkemesinden Kara-Murzaya ret
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 14, 2024 17:28

Rusya Yüksek Mahkemesi, vatana ihanet suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Vladimir Kara-Murza’nın itirazını reddetti, muhalif siyasetçinin hapis cezasını onadı.

Haberin Devamı

Rusya'da Yüksek Mahkeme, savaş karşıtı muhalif politikacı Vladimir Kara-Murza'nın 25 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı karara bağladı. Yüksek Mahkeme, "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından hapse mahkum edilen Kara-Murza'nın itirazını reddederek 25 yıl cezasını onadı.

Öte yandan Kara-Murza’nın cezası, Rusya'da bir muhalife verilen en uzun hapis cezası oldu.

NELER YAŞANMIŞTI?

Kara-Murza, 11 Nisan 2022'de ABD Merkezli basın kuruluşu MSNBC televizyon kanalının yayınına katılmış, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna operasyonları sırasında Rus kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ifade etmişti. Yayın sırasında tehlike altında olduğunu ifade eden Kara-Murza, savaşa karşı olan duruşu hakkında "Olmam gereken nokta burası" demişti. Kara-Murza, yayının ardından 12 Nisan 2022'de Moskova’da gözaltına alınarak tutuklanmış, Nisan 2023'te çıkarıldığı mahkeme tarafından "vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yanlış bilgi yaymak ve istenmeyen bir örgüte üye olmak" suçlamalarından 25 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Muhalif politikacı kararı temyize taşımış, Temyiz Mahkemesi de 31 Temmuz 2023'te itirazı reddetmişti. Bunun üzere Kara-Murza’nın avukatları Yüksek Mahkeme'ye itirazda bulunmuştu.

Kara-Murza Mayıs 2015 ve Şubat 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavisinin ardından taburcu olmuştu.
Putin karşıtlığıyla bilinen Kara-Murza, öldürülen Rus politikacı Boris Nemtsov ile Şubat ayında cezaevinde hayatını kaybeden Rus muhalif lider Alexei Navalny’ye verdiği desteklerle de tanınıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Rusya#Mahkeme#Vladimir Kara-Murza

BAKMADAN GEÇME!