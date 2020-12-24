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Dünya
Sonat KEREM / DHA
Haber Giriş: 24.12.2020 - 16:27 | Son Güncelleme:

Rusya'da yerel meclis toplantısına dekolte tartışması damga vurdu

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Rusya'da yerel meclis toplantısına dekolte tartışması damga vurdu
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Rusya Federasyonuna bağlı Yakutistan'da yerel meclis üyesi Pyotr Ammosov'un, çevrimiçi toplantı sırasında bir bakanın kıyafetindeki dekoltenin dikkatini dağıttığını ima etmesi tartışma yarattı.

Rusya Federasyonuna bağlı Yakutistan Cumhuriyetinde çevirim içi yapılan yerel meclis toplantısında Pyotr Ammosov adlı meclis üyesi, Yakutistan Girişimcilik, Ticaret ve Turizm Bakanı İrina Vısokihin raporunu dinledikten sonra, "Bugün, sağlıklı bir erkek olarak, sizin sunumunuza değil, vücudunuzun açık kısmına dikkat ettim. Bu pek iyi değil" dedi.

Rusyada yerel meclis toplantısına dekolte tartışması damga vurdu

Bunun üzerine tepki gösteren Vısokih, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu ve gardırobundaki kıyafetleri kimseyle tartışmaya niyeti olmadığını söyledi. Parlamento başkanı ise milletvekilinin sözünü keserek, mikrofonunu kapadı.

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