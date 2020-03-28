Rusya’da virüs Putin’e yaklaştı

Rusya’da iş çevrelerine hitap eden RBK haber ajansı, Kremlin Sarayı’ndaki kendi kaynaklarına dayanarak Rusya liderine yakın çalışma çevresinde iki görevlide koronavirüs testinin pozitif çıktığını yazdı. Virüse yakalanan iki görevlinin Devlet Başkanı Putin ile temas derecesi hakkında ise bilgi verilmedi.

“Korona Kremlin Sarayı’na ulaştı” haberlerinin Moskova’da yayılmaya başlaması üzerine durum Putin’in Sözcüsü Dmitriy Peskov’a sorulduğunda ilk yanıtı “Yorum yok” oldu. Birkaç saat sonra ise Peskov, “Kremlin görevlileri arasında bir vaka tespit edilmiştir. Ancak bu kişinin Putin ile teması olmamıştır” açıklamasını yaptı. Rusya’da son resmi rakamlara göre virüse yakalanan kişi sayısı 840 olarak açıklanmıştı.