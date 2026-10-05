Rusya'da veba salgını korkusu: Ölümcül hastalık laboratuvardan kaçtı! 1 kişi hayatını kaybetti... 197 kişi karantinada

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Sibirya'nın İrkutsk bölgesindeki sağlık yetkilileri, bir laboratuvar çalışanının vebadan ölmesinin ardından yaklaşık 200 kişiyi karantina altına aldı. Komşu Buryatya Cumhuriyeti'nin başkanı Alexei Tsydenov, kadının veba hastalığından öldüğünü belirtti.

Rusya'nın tüketici güvenliği denetleme kurumu Rospotrebnadzor ve Buryatya hükümetinden alınan bilgilere atıfta bulunan Tsydenov, enfeksiyonun Buryatya ilgisi olmadığını savundu.

Tsydenov, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Cumhuriyette, Moğolistan sınırındaki bölgeler de dahil olmak üzere, veba salgını yok" ifadelerini kullandı.

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İrkutsk Valisi Igor Kobzev, temaslılarda herhangi bir hastalık belirtisi görülmediğini ve test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı. İrkutsk yetkilileri daha önce hastalığı sadece "son derece tehlikeli bir enfeksiyon" diye nitelemişti.

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LABORATUVAR ÇALIŞANI TEST TÜPÜNÜ KIRDI

REN TV, kadının İrkutsk veba ile mücadele enstitüsünde çalışan "Daria Sh." olduğunu açıkladı. İddialara göre kadın, sağlık personeline test için örnek toplarken canlı bakteri içeren bir test tüpünü yanlışlıkla kırdığını söyledi.

İrkutsk yakınlarındaki Şelehov kasabasında, şiddetli zatürre belirtileriyle salı günü hastaneye kaldırılan kadın, solunum cihazına bağlandı ve perşembe günü hayatını kaybetti. Şelekhov bölge hastanesi, özel bir komisyon tarafından değerlendirme yapılana kadar karantina altına alındı.

197 KİŞİ KARANTİNAYA ALINDI

Kadınla temas etmiş olabilecek en az 197 kişinin karantinaya alındığı, bunların 100'den fazlasının hastane servislerinde bulunduğu bildirildi. İrkutsk'ta planlanan halka açık etkinlikler yetkililer tarafından iptal edilirken, kolluk kuvvetlerinin ölümle sonuçlanan olası sağlık güvenliği ihlallerine ilişkin soruşturma başlattığı bildirildi.

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Yaşamını yitiren kadının 28 yaşındaki laboratuvar çalışanı Daria Shipilova olduğu belirtildi.

İrkutsk bölgesi Valisi Igor Kobzev, acil durum önlemlerini koordine etmek üzere Rospotrebnadzor başkanı Anna Popova ile görüştükten sonra halkı sakin olmaya çağırdı.

Kobzev, cuma günü Telegram'da yaptığı açıklamada, "Tespit edilen tüm temaslı kişiler karantinaya alındı. Bugün itibariyle temaslılarda herhangi bir hastalık belirtisi görülmedi ve laboratuvar test sonuçları negatif çıktı" dedi.

Kobzev, laboratuvar çalışanının ölümüyle ilgili haberlere değinmedi.

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VEBANIN TÜRÜ BELİRTİLMEDİ

Şüpheli enfeksiyonun, akciğerleri etkileyen ve insanlar arasında solunum yolu damlacıklarıyla bulaşabilen pnömonik veba olduğu kaydedildi. Tsydenov'un açıklamasında vebanın türü hakkında bilgi verilmedi.