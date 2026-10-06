Rusya'da vebadan ikinci ölüm iddiası! 'Rus istihbaratı ambulanslara eşlik ediyor'

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Dr. Ashish Jha, Rusya'nın İrkutsk bölgesindeki veba laboratuvarı olayına ilişkin endişelerini dile getirdi. Jha, Rusya'nın yeterli şeffaflık göstermediğini iddia ederek, olayın rutin bir laboratuvar kazası olmayabileceğini ifade etti. ABD'li uzman, İrkutsk'taki olaya Rus istihbaratının da hızla müdahil olduğuna dikkat çekti.

Olayda 28 yaşındaki laboratuvar teknisyeni Daria Shipilova hayatını kaybetti, yaklaşık 200 kişi ve 5 hastane karantinaya alındı. Durumun kontrol altında olduğunu duyuran Kremlin, gelişmelere ilişkin yalnızca resmi açıklamalara itibar edilmesi gerektiğini bildirdi.

İKİNCİ ÖLÜM VAKASI

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İngiliz Daily Mail'ın iddiasına göre İrkutsk'ta bir kişi daha veba olduğu düşünülen salgında yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Shipilova ile temas ettiği iddia edildi.

Şahsın karantina altındaki bir sağlık kurumunda gözetim altında tutulduğu bildirilen haberde, Rus hükümetinin olayı henüz doğrulamadığı kaydedildi.

TEK AŞI PROGRAMINI İSRAİL YÜRÜTÜYOR

Rus devlet medyası RT News, İrkutsk'taki salgın iddialarını doğrulamazken İsrail'in pnömonik vebaya karşı aşı geliştirmeye çalışan tek ülke olduğunu açıkladı.

Haberde, Tel Aviv Üniversitesi ile İsrail Biyolojik Araştırmalar Enstitüsü'nün pnömonik vebaya karşı dünyadaki tek mRNA aşı programını yürüttüğü söylendi. Şu ana kadar fareler üzerinde denenen aşı, henüz insan deneyleri için onay almadı.

'RUS İSTİHBARATI OLAYA DAHİL OLDU'

Jha, olayın sıradan bir laboratuvar kazası olmadığını savundu. Jha, Irutsk'taki olaya Rus istihbarat servisi FSB'nin de karıştığına dair raporlar bulunduğunu da belirtti.

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"Bu resmi olarak sivil bir enstitü. Ancak Rusya'nın aktif bir askeri biyolojik silah programına sahip olduğu iyi biliniyor" diyen Jha, ABD'li istihbarat kurumlarının Rusya'nın biyolojik silah programlarını son yıllarda önemli ölçüde genişlettiğini kamuoyuna açıkladığını hatırlattı.

Jha, "Ambulanslara eşlik eden güvenlik servisleri, virüse maruz kalan temaslıları taşıyor. Bu doğruysa, olay rutin bir doğal salgın, hatta normal bir laboratuvar kazası gizi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

'BU PROGRAMLAR GİZLİ YÜRÜTÜLÜYOR'

CNN International'ın haberine göre Jha, uzun süredir endişe duyduğu senaryonun gerçekleşmiş olabileceğini belirterek, "Korkum bir ülkenin silah programını kullanmaya karar vermesi değil, kasıtlı bir programda kazara sızıntı olması" dedi.

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ABD istihbaratının Rus bilim insanlarının biyolojik silah kapasitelerini geliştirmeye devam ettiğini değerlendirdiğini vurgulayan Jha, "Bu programlar gizli yürütülüyor. Dışarıdan kimse denetlemiyor ve içerideki kimsenin bir şeyler ters gittiğinde kabul etmek için pek teşviki yok" açıklamasını yaptı.

Yaşamını yitiren laboratuvar teknisyeni Daria Shipilova

'TEHLİKELİ PATOJENLERİ ÇALIŞAN LABORATUVARLAR ARTIYOR'

Jha, 1979'da Sovyetler Birliği'nin Sverdlovsk kentindeki askeri tesisten şarbon sporlarının kaçtığını hatırlattı. Olayda en az 66 kişinin hayatını kaybettiğini ve olayın yıllar sonra kamuoyuna yansıdığını belirten Jha, bunun yapay zeka ve biyolojik mühendislik kapasiteleri yaygınlaşmadan önceki dönemde yaşandığını vurguladı.

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Jha, "İşin gerçeği şu: Tehlikeli patojenler üzerinde çalışan laboratuvarların sayısı dünya çapında artıyor. Bu, önümüzdeki aylarda ve yıllarda bu tür olayların daha sık yaşanacağı anlamına geliyor" diye konuştu.

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Jha, Rus yetkililerin İrkutsk'ta tam olarak ne olduğu konusunda dünyaya daha fazla şeffaflık borçlu olduğunu söyleyerek, "Tam olarak ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Ve gerçeğin tamamını bilmeyebileceğimizi varsaymalı ve buna göre biyolojik savunmamızı güçlendirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

RUSYA'DAN BÖLGEDEKİ SON DURUMA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya, İrkutsk bölgesi ile İrkutsk ve Şelehov kentlerindeki "sıhhi-epidemiyolojik durumun istikrarlı" olduğunu açıkladı. Yetkililer, araştırmacının hastalığının çalıştığı patojenlerden herhangi birinden kaynaklandığına dair kanıt bulunamadığını belirtti. Bölgesel bir liderin açıklamalarına dayandırılan haberlere göre, araştırmacıyla temas etmiş yaklaşık 200 kişi gözlem altında tutuluyor. Moğolistan sınırı yakınındaki Şelehov belediyesinin başkanı Maksim Modin, araştırmacının tedavi gördüğü yatan hasta tesisinin karantina için kapatıldığını söyledi. Rus yetkililer, araştırmacının kesin ölüm nedenini doğrulamadı.

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RUSYA'DA MASKE VE ANTİBİYOTİK PANİĞİ

Darya Shipilova adlı laboratuvar teknisyeni, Sibirya ve Uzak Doğu İrkutsk Veba ile Mücadele Enstitüsü'nde çalışıyordu. Bazı haberlere göre Shipilova, vebaya neden olan bakteriyi içeren bir test tüpünü kazara kırdığını kabul etmişti. Yetkililer hızla yerel karantina bölgeleri oluşturdu; tedavi gördüğü hastane de bunlar arasında yer aldı. 200 kişi tıbbi gözlem altına alındı ve binlerce gönüllünün çöp toplayıp mahallelerini temizleyeceği bir şehir "temizlik günü" iptal edildi.

Pnömonik veba, özellikle tehlikeli bir hastalık türü çünkü insanlar arasında havayoluyla bulaşabiliyor. Komşu Buryatya Valisi Alexei Tsydenov başlangıçta Shipilova'nın vebadan öldüğünü doğruladı ancak ardından laboratuvar çalışanının "vebadan ölmüş olabileceğini" dile getirdi. Bu arada İrkutsk ve Sibirya genelinde insanlar maske ve antibiyotik satın alıyor, otelciler bir dizi iptal bildiriyor ve sosyal medyada seyahat yasakları ile maske zorunluluğu çağrıları yapılıyordu. Yetkililer olayı küçümsemeye çalıştı. İrkutsk bölgesi Valisi Igor Kobzev, Shipilova'nın karantinadaki temaslılarının hiçbirinde belirti görülmediğini ve ilk laboratuvar testlerinin negatif çıktığını bildirdi.

RUSYA: ÖLEN LABORATUVAR ÇALIŞANININ TEMASLILARI ARASINDA VEBA VAKASI GÖRÜLMEDİ

Rusya'nın ulusal halk sağlığı kurumu Rospotrebnadzor, teknisyenin akciğerde iltihaba sebep olabilecek "veba" yerine bilinmeyen bir zatürre türünden öldüğünü öne sürdü.

Rospotrebnadzor tarafından yapılan açıklamada, ölen laboratuvar çalışanıyla temas eden kişiler arasında son 10 gün içinde herhangi bir bulaşıcı hastalık vakasının bildirilmediği ifade edildi.

Açıklamada, yapılan kapsamlı testler sonucu hayatını kaybeden laboratuvar teknisyeninin vücudunda işiyle bağlantılı herhangi bir mikroorganizmaya rastlanmadığı aktarıldı.

Yetkililer, önlem olarak karantinaya alınanların yüzde 60'ının karantinadan çıktığını belirtti. Rus yetkililer, durumun kontrol altında olduğunu ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) değerlendirmesinde, krizin hızla kontrol altına alınmasının muhtemel göründüğü belirtildi. Vebanın günümüzde halen görülen türleri antibiyotiklerle tedavi edilebiliyor. Buna karşın Rusya'da görülen hastalığın türünün tanımlanmaması, endişelerin artmasına yol açtı.

Rusya'daki son veba vakası on yıl önce görülmüştü. Hastalığa yakalanan 10 yaşındaki bir çocuk, gördüğü tedavi sayesinde hayatta kalmıştı.

RUSYA'DA KORKU ARTTI

The Paper'a değerlendirmelerde bulunan Dr. Mark Galeotti'ye göre, pnömonik vebanın ne kadar hızlı ortaya çıkabildiği düşünülürse, görünürde yeni vaka olmaması ya Shipilova'yı öldüren şeyin bu olmadığını ya da olayın başlangıçta önlendiğini gösteriyor. Ancak bu, söylentileri ve korkuyu durdurmadı. En rutin önlemler bile bir krizin yaşandığı ancak Rus hükümetinin bunu kabul etmeyi reddettiğinin "kanıtı" olarak görülüyor.

Soruşturma Komitesi'nin enstitüdeki olası güvenlik ihlallerine ilişkin ceza soruşturması başlatması ve Rospotrebnadzor Başkanı Dr. Anna Popova'nın bölgesel sıhhi ve salgınla mücadele komisyonunun olağanüstü toplantısı için acilen İrkutsk'a uçması korkuyu besledi. Rus hükümet kurumları bile bu durumdan muaf değil. Hafta sonu yakındaki Baykalsk Kent Meclisi, sakinleri Shipilova'nın öldüğü Şelehov'a seyahat etmemeye çağırdı ancak uyarıyı iki saat sonra aceleyle sildi.

TRUMP: BÜYÜK BİR SORUN

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'daki olası veba vakasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, olayı Rusya için "büyük bir sorun" olarak nitelendirdi.

Trump, "Olayla yakından ilgileniyoruz, daha yeni duyduk. Onlara yardım edeceğiz, elimizden geldiğince yardım edeceğiz. Böyle bir şeyle karşılaşmalarını görmek istemem. Bu zor bir hastalık" dedi.

Hastalığın oluşturduğu tehdide ilişkin kendi değerlendirmesini de paylaşan Trump, "Eskiden hastalıkları kontrol edebiliyorduk ancak bir şekilde o mikroplar daha güçlü ve daha akıllı hale geldi. Mikroplar gerçekten eskisinden nispeten daha güçlü hale geldi ve eskiden zatürre gibi hastalıkların tedavisinde işe yarayan şeyler artık o kadar iyi işe yaramıyor" diye konuştu.