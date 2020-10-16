Rusya'da vaka sayısında korkutan rekor!

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte iyileşen sayısı 8 bin 485 artarak 1 milyon 56 bin 582'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 232 artışla 23 bin 723'e ulaştı.

Son 24 saatte 15 bin 150 kişi virüse yakalandı ve böylece toplam vaka sayısı 1 milyon 369 bin 313'e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 1’den yüzde 1,1’e yeniden çıkarken, yeni vakaların yüzde 26,6'sında belirti görülmedi.

SON 24 SAATTE 502 BİN TEST YAPILDI

Başkent Moskova’da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 5 bin 49 artarak 352 bin 995'e, virüsten ölenlerin sayısı ise 54 artışla 5 bin 850'ye yükseldi.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi, son 24 saatte 502 bin Kovid-19 testi yapıldığını ve böylece toplam test sayısının 52 milyon 700 bini geçtiğini duyurdu.

Rusya'da ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk virüs kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta kaydedilmişti. Ülkede, dün 13 bin 754, 14 Ekim'de ise 14 bin 231 vaka görülmüştü.

Rusya'da 1 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı başlamış, okullarda maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.