Rusya'da uçakta alkollü yolcular ile polis arasında arbede

Rusya'nın Novosibirsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapmak üzere havaalanında bekleyen yolcu uçağındaki iki alkollü yolcu, diğer yolculara hakaret etmeye ve rahatsız vermeye başladı. Havaalanında görevli polis ekipleri, uçağa girerek alkollü yolcuları dışarı çıkarmak istedi. Alkollü yolcular, polise de saldırınca gözaltına alındı.