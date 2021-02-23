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Dünya
DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 21:51 | Son Güncelleme:

Rusya'da uçakta alkollü yolcular ile polis arasında arbede

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Rusya'da uçakta alkollü yolcular ile polis arasında arbede
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Rusya'nın Novosibirsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapmak üzere havaalanında bekleyen yolcu uçağındaki iki alkollü yolcu, diğer yolcuları rahatsız edince uçaktan çıkarılmak istendi. Alkollü yolcular, kendilerini uçaktan çıkarmaya çalışan polise de saldırınca gözaltına alındı.

Rusya'nın Novosibirsk kentinden başkent Moskova'ya sefer yapmak üzere havaalanında bekleyen yolcu uçağındaki iki alkollü yolcu, diğer yolculara hakaret etmeye ve rahatsız vermeye başladı. Havaalanında görevli polis ekipleri, uçağa girerek alkollü yolcuları dışarı çıkarmak istedi. Alkollü yolcular, polise de saldırınca gözaltına alındı.

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