Rusya’da turizm tartışması: Seyahat haktır, yasaklanamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise yaptığı açıklamada “Seyahat anayasal haktır. Yasaklanamaz” diyerek resmi tutumu ortaya koydu.

Moskova’da RBK haber ajansına naklen röportaj veren Lavrov, “Salgının sona ermesinden sonra yurtdışına çıkış yasağının devamını gündemde tutacak hiçbir gerekçe olamaz. Vatandaşlarımızın Rusya dışına seyahat etmesi bir imtiyaz değil, anayasamızda belirtilen en doğal haktır. Tabii şimdi içinde bulunduğumuz koşullarda yurtdışı seyahati bir tarafa, ülke içinde bir noktadan diğerine gitmek dahi ciddi bir mesele olarak gündemde bulunuyor” dedi. Salgın sonrasında Rusya’dan yurtdışına tur düzenleyen turizm acentelerinin uygulamalarını gözden geçirmek zorunda kalacaklarını da belirten Sergey Lavrov, “Rusya Dışişleri Bakanlığı olarak onlara yardımcı olmaya hazırız. Turizm endüstrisi faaliyet biçimini ciddi bir şekilde gözden geçirmek zorunda kalacaktır” dedi.

VAKA SAYISI YİNE YÜKSELDİ

Rusya'da dün koronavirüs salgını yine artışa geçti. Rusya’daki salgınla mücadele merkezinin yayınladığı son verilere göre önceki gün 10 binin altına düşen vaka sayısı tekrar artışa geçerek dün 10 bin 598 olarak gerçekleşti. Böylece toplam sayı 262 bin 843 oldu. Koranavirüsten ölümlerde de artış meydana geldi. Son 24 saatte 113 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 2.418 kişiye yükseldi.