Rusya’da turistik helikopter düştü: 8 ölü

Vitez-aero havayolu şirketine ait Mİ-8 helikopteri 3 kişilik mürettebat ve 13 turist yolcusuyla havalandıktan kısa bir süre sonra Kurilsk Gölü sularına düştü. Kıyıdan 700 metre uzakta sulara gömülen helikopterden ikisi mürettebattan olmak üzere 8 kişi yüzerek kurtuldu. Yolculardan biri, helikopter gölün üzerinde aşırı alçaldığı için kaza yaşandığını söyledi. Yolcu “Emniyet kemerlerimizi çözene kadar geçen birkaç saniyede helikopter suyun altına gömüldü bile. Ben açılan arka kapıdan çıkarak kalan nefesimle su yüzeyine ulaşmayı başardım. Ama herkes aynısını yapamadı” dedi. Kaza mahalline ulaşan Rusya Acil Durumlar Bakanlığı yetkilileri helikopterin gölde 137 metre derinde bulunduğunu tespit etti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor