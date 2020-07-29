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Dünya
DHA
Haber Giriş: 29.07.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Rusya'da tren kazası meydana geldi

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Rusya'da tren kazası meydana geldi
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Rusya’da iki trenin çarpıştığı, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde dün yerel saatle 14.39'da 2 trenin çarpıştığı belirtildi.

Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada olay sırasında söz konusu trenleri takip eden 2 elektrikli lokomotif ve bir açık yük vagonunun da raydan çıktığı ifade edildi.

Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada da herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği ve diğer yolcu trenlerinin hareket saatlerinde ve rotalarında bir değişiklik olmadığı bildirildi.

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